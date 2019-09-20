В Туле отопление в домах начнут давать с 23 сентября

Фото из архива Myslo.

23 сентября в Туле стартует отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что подавать тепло на объекты социальной сферы по просьбам руководителей учреждений в областной столице начали с 18 сентября. Теплоснабжение запустили в школах, садах и учреждениях здравоохранения, в которых имеется техническая возможность подачи теплоносителя независимо от других потребителей.

По данным на сегодня, 20 сентября, тепло поступает: