Фото из архива Myslo.
В Туле отопление в домах начнут давать с 23 сентября
Соответствующее постановление подписал и.о. главы городской администрации Дмитрий Миляев.
23 сентября в Туле стартует отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Отметим, что подавать тепло на объекты социальной сферы по просьбам руководителей учреждений в областной столице начали с 18 сентября. Теплоснабжение запустили в школах, садах и учреждениях здравоохранения, в которых имеется техническая возможность подачи теплоносителя независимо от других потребителей.
По данным на сегодня, 20 сентября, тепло поступает:
- в 23 детских сада,
- 20 школ,
- 5 учреждений дополнительного образования,
- 4 учреждения здравоохранения.
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