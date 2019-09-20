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В Туле отопление в домах начнут давать с 23 сентября
Фото из архива Myslo.

В Туле отопление в домах начнут давать с 23 сентября

Соответствующее постановление подписал и.о. главы городской администрации Дмитрий Миляев.

23 сентября в Туле стартует отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что подавать тепло на объекты социальной сферы по просьбам руководителей учреждений в областной столице начали с 18 сентября. Теплоснабжение запустили в школах, садах и учреждениях здравоохранения, в которых имеется техническая возможность подачи теплоносителя независимо от других потребителей.

По данным на сегодня, 20 сентября, тепло поступает:

  • в 23 детских сада,
  • 20 школ,
  • 5 учреждений дополнительного образования,
  • 4 учреждения здравоохранения.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:50 +1
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