Тульские судебные приставы и полицейские наведались в гости к должникам
Должностные лица напомнили тулякам о необходимости оплаты административных штрафов.
Сотрудники регионального Управления ФССП России и УМВД России по Тульской области проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», цель которого – повышение эффективности работы по взысканию административных штрафов.
Приставы и полицейские посещают неплательщиков по месту жительства и разъясняют необходимость своевременной уплаты штрафов по делам об административных правонарушениях. В случае уклонения от исполнения наказания в отношении нарушителя будет составлен ещё один протокол.
Оперативно узнать о задолженности и погасить можно с помощью интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств».
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