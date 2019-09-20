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Тульские судебные приставы и полицейские наведались в гости к должникам

Тульские судебные приставы и полицейские наведались в гости к должникам

Должностные лица напомнили тулякам о необходимости оплаты административных штрафов.

Сотрудники регионального Управления ФССП России и УМВД России по Тульской области проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», цель которого – повышение эффективности работы по взысканию административных штрафов.

Приставы и полицейские посещают неплательщиков по месту жительства и разъясняют необходимость своевременной уплаты штрафов по делам об административных правонарушениях. В случае уклонения от исполнения наказания в отношении нарушителя будет составлен ещё один протокол.

Оперативно узнать о задолженности и погасить можно с помощью интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 0
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