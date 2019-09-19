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В Тульской области поисковики нашли могилу погибших под обстрелом детей
Фото: Поисковый Отряд «Память» Тула.

В Тульской области поисковики нашли могилу погибших под обстрелом детей

Брат и сестра Александр и Нина погибли во время Великой Отечественной войны.

В Заокском районе недалеко от деревни Бёхово члены поискового отряда «Память» проводили экспедицию. Местный житель рассказал, что на опушке леса есть заброшенная братская могила и якобы в ней захоронены дети.

Поисковики изучили историю этого места и выяснили подробности  трагедии. Командир поискового отряда Сергей Никонов рассказал корреспонденту Myslo:

Сергей Никонов

- Когда мы стали изучать историю, обнаружили данные, что это двое детей — брат и сестра, погибшие под обстрелом от немецкого миномета с левого берега Оки. Саше было четыре года, Нине — 11 лет. В лесу их похоронил отец — на кладбище в Бёхово не было возможности из-за постоянного обстрела. Немцы, как только видели движение, сразу же открывали огонь.

За могилой долгое время ухаживали родственники. Однако в последние пять лет захоронение пришло в запустение, потому что из родственников погибших детей осталась лишь 90-летняя женщина. В силу возраста ей сложно так далеко выходить.

По словам Сергея, поисковики пообщались с жительницей, она и рассказала детально эту трагическую историю, показала все документы.

Пока поисковый отряд провел на могиле субботник. Но в ближайшее время поисковики планируют перезахоронить детей на кладбище.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:10 +3
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