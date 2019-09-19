В Заокском районе при тушении пожара обнаружили останки человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Вечером 18 сентября в Заокском районе произошел пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании дома в деревне Турино поступило в 21.46, а спустя 8 минут на месте был первый из трех направленных пожарных автомобилей.

«Открытое горение ликвидировано в 22:07, имеется пострадавший.

В результате происшествия дом сгорел полностью», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, в ходе проливки и разбора завалов были обнаружены человеческие останки. Пол, возраст погибшего, а также причина пожара устанавливаются.