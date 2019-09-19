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В Заокском районе при тушении пожара обнаружили останки человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Заокском районе при тушении пожара обнаружили останки человека

Трагедия произошла в среду вечером.

Вечером 18 сентября в Заокском районе произошел пожар. По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании дома в деревне Турино поступило в 21.46, а спустя 8 минут на месте был первый из трех направленных пожарных автомобилей.
 
«Открытое горение ликвидировано в 22:07, имеется пострадавший.
В результате происшествия дом сгорел полностью», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 

По информации Myslo, в ходе проливки и разбора завалов были обнаружены человеческие останки. Пол, возраст погибшего, а также причина пожара устанавливаются.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:54 0
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