Туляк Владимир Шемякин выиграл конкурс на должность гендиректора «Росгосцирка»

Владимир Шемякин выиграл конкурс на должность генерального директора Российской государственной цирковой компании, — сообщает ТАСС.

С 6 апреля 2019 года Шемякин исполнял обязанности гендиректора Росгосцирка. Минкульт объявил конкурс на пост гендиректора компании. Всего на конкурс поступило четыре заявки. С победителем конкурса Минкультуры заключит трудовой договор на срок не более пяти лет.

Владимир Шемякин до конца 2019 года планирует разработать новую систему мотивации цирковых артистов.

Владимир Шемякин родился 16 апреля 1969 года в поселке Ревякино Ясногорского района Тульской области.

Окончил Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, получил степень магистра делового администрирования по специальности «Стратегический менеджмент и предпринимательство» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

В 2011 году был избран депутатом Госдумы шестого созыва от Республики Марий Эл. Занимает пост председателя совета директоров холдинга «Медиа траст».