новости
новости
Регистрация
Туляк Владимир Шемякин выиграл конкурс на должность гендиректора «Росгосцирка»

Туляк Владимир Шемякин выиграл конкурс на должность гендиректора «Росгосцирка»

Бывший депутат Госдумы Шемякин выиграл конкурс на должность гендиректора Росгосцирка.

Владимир Шемякин выиграл конкурс на должность генерального директора Российской государственной цирковой компании, — сообщает ТАСС.

С 6 апреля 2019 года Шемякин исполнял обязанности гендиректора Росгосцирка. Минкульт объявил конкурс на пост гендиректора компании. Всего на конкурс поступило четыре заявки. С победителем конкурса Минкультуры заключит трудовой договор на срок не более пяти лет.

Владимир Шемякин до конца 2019 года планирует разработать новую систему мотивации цирковых артистов.

 

Владимир Шемякин родился 16 апреля 1969 года в поселке Ревякино Ясногорского района Тульской области.

Окончил Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, получил степень магистра делового администрирования по специальности «Стратегический менеджмент и предпринимательство» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

В 2011 году был избран депутатом Госдумы шестого созыва от Республики Марий Эл. Занимает пост председателя совета директоров холдинга «Медиа траст».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:03 0
Другие статьи по темам
Прочее
РосгосциркВладимир ШемякинТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области поисковики нашли могилу погибших под обстрелом детей
В Тульской области поисковики нашли могилу погибших под обстрелом детей
«Умоляю, стою на коленях, моя доченька умирает»: мошенники воруют фото ваших детей в Инстаграме
«Умоляю, стою на коленях, моя доченька умирает»: мошенники воруют фото ваших детей в Инстаграме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.