В Зареченском районе Тулы ограничат движение транспорта
Это связано с капремонтом дороги на ул. Малые Гончары.
Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, для обеспечения безопасности дорожного движения на ул. Малые Гончары (от дома №11 до ул. Пузакова), будет ограничено движение и парковка транспорта.
Ограничения будут действовать ровно сутки – с 6.00 20 сентября до 6.00 21 сентября. Пассажирский транспорт будет работать по измененной схеме.
Муниципальные автобусы
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№
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Наименование маршрута
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Схема движения
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21
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Малые Гончары – Щегловская Засека
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ул. Пузакова – ул. Октябрьская – Демидовская плотина –ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая –ул. Кирова – ул. Щегловская Засека
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24
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Малые Гончары – «Тулачермет» (верхние проходные)
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ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская –ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов –ул. Столетова (Театральный переулок) – ул. Доктора Гумилевской – ул. Новотульская
Коммерческие автобусы
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№
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Наименование маршрута
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Схема движения
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52
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Малые Гончары –пос. Петелино –пос. Сергиевский – д. Нижние Присады
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ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская –ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – (дорога «Тула-Новомосковск» – Прилепы – ул. Центральная) ул. Главная – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады.
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65
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Малые Гончары – стадион «Металлург»
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ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Пузакова –ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Пролетарская –ул. Ложевая – ул. Металлургов.
Троллейбусы
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№
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Наименование маршрута
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Схема движения
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1
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ул. Малые Гончары – ст. Южная
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Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр-т Ленина.