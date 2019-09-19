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В Зареченском районе Тулы ограничат движение транспорта

В Зареченском районе Тулы ограничат движение транспорта

Это связано с капремонтом дороги на ул. Малые Гончары.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, для обеспечения безопасности дорожного движения на ул. Малые Гончары (от дома №11 до ул. Пузакова), будет ограничено движение и парковка транспорта.

Ограничения будут действовать ровно сутки – с 6.00 20 сентября до 6.00 21 сентября. Пассажирский транспорт будет работать по измененной схеме.

Муниципальные автобусы 

Наименование маршрута

Схема движения

21

Малые Гончары – Щегловская Засека

ул. Пузакова – ул. Октябрьская – Демидовская плотина –ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая –ул. Кирова – ул. Щегловская Засека

24

Малые Гончары – «Тулачермет» (верхние проходные)

ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская –ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Металлургов –ул. Столетова (Театральный переулок) – ул. Доктора Гумилевской – ул. Новотульская

Коммерческие автобусы

Наименование маршрута

Схема движения

52

Малые Гончары –пос. Петелино –пос. Сергиевский – д. Нижние Присады

ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская –ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – (дорога «Тула-Новомосковск» – Прилепы – ул. Центральная) ул. Главная – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады.

65

Малые Гончары – стадион «Металлург»

ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Пузакова –ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Пролетарская –ул. Ложевая – ул. Металлургов.

Троллейбусы

Наименование маршрута

Схема движения

1

ул. Малые Гончары – ст. Южная

Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр-т Ленина.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:09 +1
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