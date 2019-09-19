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Кирилл Комбаров о предстоящем матче с «Уралом»: «Настраиваемся только на победу»

Кирилл Комбаров о предстоящем матче с «Уралом»: «Настраиваемся только на победу»

Напомним, игра состоится в Туле 22 сентября в 16.30 на Центральном стадионе.

Капитан тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал корреспонденту Myslo, чего команда ожидает от предстоящего домашнего матча с «Уралом».

- Последние две игры мы проиграли, поэтому нам, в первую очередь, сейчас нужно реабилитироваться перед болельщиками, перед городом, перед собой. Нам нужно набирать очки. Настраиваемся только на победу, тем более мы играем дома при своей публике. Не помню ни одной игры в Туле, чтобы не было ажиотажа. Здесь зрители очень любят футбол, каждый матч почти полный стадион.

Почему «Арсенал» проиграл ЦСКА и «Зениту»?

- Допускали ошибки, которые привели к голам. Конечно, мы их разбирали и постараемся впредь не допускать такого. Но это футбол — как сложится, так сложится.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:17 +2
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