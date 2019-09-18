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Банк России приглашает тульские школы на онлайн-уроки

Банк России приглашает тульские школы на онлайн-уроки

Стартовала осенняя сессия банковских уроков финансовой грамотности.

Уроки проходят онлайн в режиме реального времени, их ведут настоящие практики и профессионалы финансового рынка, специалисты Банка России, которые на доступном языке делятся знаниями. Весной в 154 школах Тульской области прошли почти 800 онлайн-уроков, в которых приняли участие более 15000 учеников.

В этот раз к традиционно популярным темам о финансовом планировании, кредитах и кибермошенниках добавятся уроки по основам инвестирования, вложений в ценные бумаги и использованию различных финансовых инструментов. Занятия впервые будут приурочены к Международной неделе инвесторов, которая будет проходить с 30 сентября по 6 октября в более чем в 90 странах мира.

Старшеклассникам расскажут об управлении личными финансами и инвестировании в фондовый рынок. Темы занятий: «Финансовые инструменты и стратегии инвестирования», «Акции. Что должен знать начинающий инвестор», «Биржа и основы инвестирования».

Специалисты тульского отделения Банка России отмечают, что подключиться к урокам может любая школа. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте, выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия. Занятия продлятся до 18 декабря.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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