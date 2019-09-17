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В Туле подрядчику пришлось переделывать ремонт тротуара на ул. Бондаренко
Фото ОНФ по Тульской области.

В Туле подрядчику пришлось переделывать ремонт тротуара на ул. Бондаренко

Активисты ОНФ обнаружили целый ряд замечаний.

Тульские активисты ОНФ добились того, что подрядчик заново за свой счет уложил асфальт на пешеходной дорожке вдоль дома №9 по улице Бондаренко в Туле.

Некачественно проведенный ремонт обнаружили активисты во время мониторинга благоустройства городской среды. Ремонт дороги проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

При осмотре тротуаров эксперты ОНФ составили целый список замечаний: свежий асфальт уложили неровно, со стыками, дорожка оказалась под уклоном. Начало и конец тротуара вместо асфальта просто отсыпали щебнем, а бордюрный камень установили криво. Сам же слой асфальта оказался значительно тоньше, чем должен быть по принятым нормативам. В таком виде подрядчик «ДСК-108» представил объект к сдаче. Общественники связались с управлением по транспорту и дорожному хозяйству Тулы, после чего комиссия отказалась принимать выполненные работы.

Как сообщает ОНФ в Тульской области, свежий тротуар пролежал около месяца. Общественники приезжали на место, связывались с подрядчиком, он поначалу отказывался устранять недочеты. В результате неоднократные переговоры увенчались успехом. Подрядчик демонтировал асфальтовое покрытие и бордюрный камень. Поскольку тротуар находится на гарантии, недоделки подрядная организация устранила за свой счет.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:50 +6
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