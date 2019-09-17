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На ул. Станиславского в Туле Infiniti едва не влетел в остановку
Фото Анатолия Ярыгина.

На ул. Станиславского в Туле Infiniti едва не влетел в остановку

ДТП произошло в районе пересечения с ул. Мезенцева.

Как сообщил Myslo очевидец, в районе пересечения улиц Станиславского и Мезенцева в Туле столкнулись Peugeot и Infiniti. Первый автомобиль при ударе лишился переднего бампера, а второй вылетел на обочину в нескольких метрах от остановки.
 
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На момент публикации новости участники автоаварии ожидали сотрудников ДПС. Из-за происшествия наблюдается незначительное затруднение движения.
 
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:29 +2
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