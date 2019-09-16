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Юный туляк завоевал бронзу на международном турнире по греко-римской борьбе в Белоруссии
Фото Дмитрия Шереметьева.

Юный туляк завоевал бронзу на международном турнире по греко-римской борьбе в Белоруссии

Поздравляем Арсения Сысоева!

Тульские спортсмены вернулись из города Толочин (Белоруссия), где состоялся X открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза П. А. Галецкого. За победу сражались около 400 борцов из Белоруссии, России и Украины.

Тулу представляли воспитанники спортивной школы «Олимп» из поселка Ленинский: Андрей Рыжов, Александр Корлюков, Иван Терехов, Арсений Сысоев, Сергей Шереметьев, Богдан Хабаров.

Лучший результат показал Арсений Сысоев, завоевав бронзу среди юношей 2008 года рождения в весовой категории до 40 кг. Остальные ребята боролись достойно, но медалей не добыли.

Тренеры наших юных спортсменов — Дмитрий Шереметьев и Артур Матевосян.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:56 0
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