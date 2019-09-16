Юный туляк завоевал бронзу на международном турнире по греко-римской борьбе в Белоруссии

Фото Дмитрия Шереметьева.

Тульские спортсмены вернулись из города Толочин (Белоруссия), где состоялся X открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза П. А. Галецкого . За победу сражались около 400 борцов из Белоруссии, России и Украины.

Тулу представляли воспитанники спортивной школы «Олимп» из поселка Ленинский: Андрей Рыжов, Александр Корлюков, Иван Терехов, Арсений Сысоев, Сергей Шереметьев, Богдан Хабаров.

Лучший результат показал Арсений Сысоев, завоевав бронзу среди юношей 2008 года рождения в весовой категории до 40 кг. Остальные ребята боролись достойно, но медалей не добыли.

Тренеры наших юных спортсменов — Дмитрий Шереметьев и Артур Матевосян.