Фото Дмитрия Шереметьева.
Юный туляк завоевал бронзу на международном турнире по греко-римской борьбе в Белоруссии
Поздравляем Арсения Сысоева!
Тульские спортсмены вернулись из города Толочин (Белоруссия), где состоялся X открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза
Тулу представляли воспитанники спортивной школы «Олимп» из поселка Ленинский: Андрей Рыжов, Александр Корлюков, Иван Терехов, Арсений Сысоев, Сергей Шереметьев, Богдан Хабаров.
Лучший результат показал Арсений Сысоев, завоевав бронзу среди юношей 2008 года рождения в весовой категории до 40 кг. Остальные ребята боролись достойно, но медалей не добыли.
Тренеры наших юных спортсменов — Дмитрий Шереметьев и Артур Матевосян.
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