В Тульской области найдено одно из самых ранних древнерусских поселений

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"

Такое название дали этому месту епифанские крестьяне уже в XVII веке, а потом оно закрепилось и на картах этой местности. Городище находится на высоком коренном берегу реки Таболы, откуда открывается живописная панорама окрестностей памятника. Само городище не раз обследовалось археологами, но до нынешнего года ни разу не подвергалось раскопкам.

Этим летом археологические исследования завершились новыми открытиями, которые во многом перевернули представления о жизни наших предков на Куликовом поле. Считалось, что первопоселенцы появились на этой территории в конце XII – начале XIII веков, а само заселение проходило с северо-востока.

Но оказалось, что не все так однозначно. Раскоп и находки, обнаруженные на городище, поразили специалистов – выяснилось, что найденная на городище посуда была сделана лет на 50-80 раньше даты, которую принято считать началом заселения Куликова поля. Об этом говорят и другие находки – стеклянные бусины, нательный крестик, железные ножи, шило.

Археологами были раскопаны остатки наземных жилищ и хозяйственных построек с каркасно-столбовой конструкцией стен, деревянными крышами, присыпанными землей. Специалисты считают этот раскоп одним из самых ранних древнерусских поселений в верховьях Дона.

По словам начальника экспедиции, кандидата исторических наук Михаила Гоняного, первопоселенцы пришли в эту местность в первой половине XII века – в это время происходило активное проникновение древнерусского населения в эти пустынные районы со стороны Черниговского и Новгород-Северского княжеств. Дальше славяне двигались на восток, на Нижнее Поочье, где была основана Рязань. Обо всём этом специалистам помогли узнать находки с небольшого городища на берегу речки Таболы.