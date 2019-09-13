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Выходные в Тульской области будут облачными и прохладными

Выходные в Тульской области будут облачными и прохладными

Ожидается лёгкий ветер, в субботу возможен небольшой дождь.

По данным сайта «Метеоинфо», 14 и 15 сентября в Тульской области сохранится переменная облачность. В субботу небольшой дождь (до 2 мм), в воскресенье без осадков. Ветер западный, лёгкий – до трёх метров в секунду.

Ожидается похолодание – ночью температура воздуха будет находиться в диапазоне от 6 до 11 градусов выше нуля, днём – от 15 до 18. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:17 +3
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