Выходные в Тульской области будут облачными и прохладными

По данным сайта «Метеоинфо», 14 и 15 сентября в Тульской области сохранится переменная облачность. В субботу небольшой дождь (до 2 мм), в воскресенье без осадков. Ветер западный, лёгкий – до трёх метров в секунду.

Ожидается похолодание – ночью температура воздуха будет находиться в диапазоне от 6 до 11 градусов выше нуля, днём – от 15 до 18. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.