Туляка осудили за поножовщину возле кафе «Аида»

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор местному жителю, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью. В ночь на 20 января осужденный поссорился с мужчиной возле кафе «Аида».

Во время выяснения отношений злоумышленник ударил своего оппонента в грудь колюще-режущим предметом, причинив его здоровью тяжкий вред, опасный для жизни. Благодаря своевременной медицинской помощи потерпевшего удалось спасти.

Суд приговорил преступника к трём с половиной годам колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.