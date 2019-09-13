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Туляка осудили за поножовщину возле кафе «Аида»

Туляка осудили за поножовщину возле кафе «Аида»

В ходе ссоры мужчина нанёс своему оппоненту колото-резаную рану.

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор местному жителю, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью. В ночь на 20 января осужденный поссорился с мужчиной возле кафе «Аида».

Во время выяснения отношений злоумышленник ударил своего оппонента в грудь колюще-режущим предметом, причинив его здоровью тяжкий вред, опасный для жизни. Благодаря своевременной медицинской помощи потерпевшего удалось спасти.

Суд приговорил преступника к трём с половиной годам колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
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Место
ТулаПролетарский районкафе Аида

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