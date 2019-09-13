Тульские полицейские сдали кровь для пострадавшего в аварии инспектора ГИБДД

Фото из архива MySlo

Сотрудники УМВД России по Тульской области сдали кровь для своего коллеги, пострадавшего в автомобильной аварии при исполнении служебных обязанностей.

Как уточняет пресс-служба ведомства, инспектор перенес тяжёлую операцию, он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его посетил руководитель областного УМВД Сергей Галкин. Он пообщался с медиками, поблагодарил их за профессионализм при оказании помощи, ознакомился с данными о состоянии здоровья полицейского и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Напомним, 12 сентября, около 20.25 поступило сообщение, что на шестом километре дороги «Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты» Nissan Almera столкнулся со служебной «Ладой Грантой». В отечественной легковушке находились два сотрудника ДПС, которые несли службу на маршруте патрулирования по выявлению и пресечению нарушений ПДД.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Находившийся за рулём «Лады» 47-летний инспектор госпитализирован с различными травмами. Ему сделали сложную операцию, он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его напарник получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась.

В УМВД России по Тульской области назначена служебная проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для правовой оценки происшествия.