В Тульской области водитель на встречке протаранил машину ГИБДД

Вечером, 12 сентября в Кимовском районе произошло ДТП с участием автомобиля Госавтоинспекции, который следовал по маршруту патрулирования. Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, предполагается, что на 6-м км автодороги «Кимовск –Епифань - Куликово поле - Кресты» водитель Nissan Almera не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу и там столкнyлась со служебной Lada Granta.

«В результате происшествия находившийся за рулем Lada Granta 47-летний инспектор ДПС госпитализирован с различными травмами. Ему проведена сложная операция и в настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Кроме того, госпитализирована 32-летняя пассажирка Nissan. 59-летний водитель иномарки и 26-летний полицейский, пассажир «Лады» обращались за медицинской помощью», - сообщил корреспонденту Myslo заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

В УМВД назначена служебная проверка, результаты которой будут переданы в следственные органы.