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В Тульской области водитель на встречке протаранил машину ГИБДД

В Тульской области водитель на встречке протаранил машину ГИБДД

Полицейский находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Вечером, 12 сентября в Кимовском районе произошло ДТП с участием автомобиля Госавтоинспекции, который следовал по маршруту патрулирования. Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, предполагается, что на 6-м км автодороги «Кимовск –Епифань - Куликово поле - Кресты» водитель Nissan Almera не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу и там столкнyлась со служебной Lada Granta.  
 
«В результате происшествия находившийся за рулем Lada Granta 47-летний инспектор ДПС госпитализирован с различными травмами. Ему проведена сложная операция и в настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Кроме того, госпитализирована 32-летняя пассажирка Nissan. 59-летний водитель иномарки и 26-летний полицейский, пассажир «Лады» обращались за медицинской помощью», - сообщил корреспонденту Myslo заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.
 
В УМВД назначена служебная проверка, результаты которой будут переданы в следственные органы.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:10 +1
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