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В Туле из-за ремонта водопровода на ул. Ложевой образовалась пробка

В Туле из-за ремонта водопровода на ул. Ложевой образовалась пробка

Работники «Тулагорводоканала» проводят неотложные ремонтные работы.

На одном из ключевых перекрёстков Пролетарского района – пересечении улиц Ложевой и Калинина, наблюдается затруднение движения. Там проводятся ремонтные работы.

Сотрудники «Тулагорводоканала» сняли асфальтовое покрытие для проведения неотложных ремонтных работ.  Движение со стороны ул. Кирова в сторону Восточного обвода и ул. Металлургов осуществляется по одной полосе.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что рабочие устраняют аварийную ситуацию на водопроводе. Отключать воду в жилых домах не планируется. Сроки завершения работ пока не определены.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 19:10 0
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