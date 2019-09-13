В Туле из-за ремонта водопровода на ул. Ложевой образовалась пробка

На одном из ключевых перекрёстков Пролетарского района – пересечении улиц Ложевой и Калинина, наблюдается затруднение движения. Там проводятся ремонтные работы.

Сотрудники «Тулагорводоканала» сняли асфальтовое покрытие для проведения неотложных ремонтных работ. Движение со стороны ул. Кирова в сторону Восточного обвода и ул. Металлургов осуществляется по одной полосе.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что рабочие устраняют аварийную ситуацию на водопроводе. Отключать воду в жилых домах не планируется. Сроки завершения работ пока не определены.