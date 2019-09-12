Два новых ночных поезда свяжут Москву и Тулу

Они начнут обслуживать пассажиров с 1 ноября.

В преддверии празднования 500-летия Тульского кремля будут запущены два новых ночных поезда, которые свяжут Москву с Тулой.

Они будут отправляться ежедневно с 1 ноября с Киевского и Павелецкого вокзалов, и следовать с остановками: Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово.

Поезд № 603Х/604Ч «Москва – Калуга – Тула – Москва» будет отправляться с Киевского вокзала столицы в 18.40.

Поезд №603Ч/604Х «Москва – Тула – Калуга – Москва» будет отправляться с Павелецкого вокзала Столицы в 20.33.

Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов – доехать в аэропорт Домодедово.