Молодежь приглашают поучаствовать в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Тулы»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Тулы — 2019». Участникам предстоит продемонстрировать себя с разных сторон: рассказать о своей социальной активности, раскрыть творческие, интеллектуальные способности, показать спортивные достижения и др.



В период проведения конкурса вы сможете поучаствовать в социальных и благотворительных акциях, мастер-классах в различных направлениях, научитесь работать на сцене перед аудиторией, а также получите ценные советы от экспертов и жюри.



С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.



Подать заявку можно двумя способами: на e-mail RSMTULA@yandex.ru (с пометкой «Мисс и Мистер Студенчество — 2019» или лично по адресу: МБУ «ММЦ Родина» (пр. Ленина, 20).

К заявке прилагается:

анкета;

2 фотографии (полный рост, портрет);

краткая информация о себе (грамоты, дипломы, достижения в различных сферах деятельности).

Также заявку можно заполнить в группе ВКонтакте.

Как прошел конкурс в прошлом году, смотрите в нашем большом фоторепортаже.