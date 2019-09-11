Молодежь приглашают поучаствовать в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Тулы»
Победители отправятся на Всероссийский этап конкурса.
Молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Тулы — 2019». Участникам предстоит продемонстрировать себя с разных сторон: рассказать о своей социальной активности, раскрыть творческие, интеллектуальные способности, показать спортивные достижения и др.
В период проведения конкурса вы сможете поучаствовать в социальных и благотворительных акциях, мастер-классах в различных направлениях, научитесь работать на сцене перед аудиторией, а также получите ценные советы от экспертов и жюри.
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
Подать заявку можно двумя способами: на e-mail RSMTULA@yandex.ru (с пометкой «Мисс и Мистер Студенчество — 2019» или лично по адресу: МБУ «ММЦ Родина» (пр. Ленина, 20).
К заявке прилагается:
- анкета;
- 2 фотографии (полный рост, портрет);
- краткая информация о себе (грамоты, дипломы, достижения в различных сферах деятельности).
Также заявку можно заполнить в группе ВКонтакте.
Как прошел конкурс в прошлом году, смотрите в нашем большом фоторепортаже.