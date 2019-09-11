новости
новости
Регистрация
Молодежь приглашают поучаствовать в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Тулы»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Молодежь приглашают поучаствовать в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Тулы»

Победители отправятся на Всероссийский этап конкурса.

Молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество Тулы — 2019». Участникам предстоит продемонстрировать себя с разных сторон: рассказать о своей социальной активности, раскрыть творческие, интеллектуальные способности, показать спортивные достижения и др.

В период проведения конкурса вы сможете поучаствовать в социальных и благотворительных акциях, мастер-классах в различных направлениях, научитесь работать на сцене перед аудиторией, а также получите ценные советы от экспертов и жюри.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Подать заявку можно двумя способами: на e-mail RSMTULA@yandex.ru (с пометкой «Мисс и Мистер Студенчество — 2019» или лично по адресу: МБУ «ММЦ Родина» (пр. Ленина, 20).

К заявке прилагается:

  • анкета;
  • 2 фотографии (полный рост, портрет);
  • краткая информация о себе (грамоты, дипломы, достижения в различных сферах деятельности).

Также заявку можно заполнить в группе ВКонтакте.

Как прошел конкурс в прошлом году, смотрите в нашем большом фоторепортаже.

Галерея
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 1
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 2
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 3
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 4
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 5
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 6
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 7
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 8
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 9
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 10
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 11
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 12
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 13
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 14
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 15
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 16
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 17
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 18
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 19
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 20
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 21
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 22
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 23
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 24
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 25
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 26
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 27
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 28
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 29
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 30
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 31
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 32
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 33
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 34
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 35
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 36
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 37
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 38
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 39
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 40
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 41
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 42
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 43
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 44
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 45
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 46
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 47
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 48
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 49
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 50
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 51
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 52
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 53
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 54
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 55
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 56
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 57
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 58
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 59
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 60
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 61
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 62
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 63
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 64
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 65
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 66
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 67
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 68
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 69
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 70
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 71
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 72
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 73
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 74
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 75
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 76
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 77
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 78
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 79
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 80
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 81
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 82
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 83
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 84
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 85
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 86
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 87
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 88
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 89
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 90
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 91
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 92
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 93
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 94
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 95
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 96
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 97
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 98
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 99
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 100
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 101
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 102
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 103
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 104
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 105
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 106
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 107
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 108
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 109
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 110
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 111
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 112
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 113
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 114
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 115
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 116
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 117
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 118
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 119
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 120
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 121
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 122
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 123
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 124
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 125
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 126
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 127
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 128
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 129
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 130
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 131
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 132
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 133
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 134
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 135
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 136
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 137
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 138
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 139
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 140
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 141
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 142
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 143
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 144
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 145
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 146
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 147
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 148
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 149
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 150
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 151
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 152
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 153
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 154
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 155
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 156
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 157
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 158
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 159
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 160
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 161
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 162
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 163
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 164
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 165
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 166
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 167
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 168
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 169
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 170
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 171
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 172
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 173
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 174
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 175
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 176
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 177
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 178
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 179
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 180
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 181
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 182
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 183
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 184
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 185
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 186
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 187
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 188
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 189
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 190
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 191
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 192
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 193
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 194
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 195
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 196
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 197
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 198
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 199
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 200
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 201
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 202
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 203
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 204
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 205
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 206
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 207
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 208
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 209
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 210
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 211
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 212
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 213
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 214
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 215
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 216
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 217
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 218
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 219
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 220
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 221
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 222
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 223
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 224
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 225
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 226
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 227
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 228
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 229
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 230
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 231
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 232
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 233
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 234
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 235
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 236
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 237
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 238
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 239
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 240
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 241
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 242
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 243
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 244
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 245
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 246
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 247
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 248
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 249
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 250
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 251
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 252
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 253
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 254
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 255
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 256
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 257
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 258
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 259
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 260
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 261
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 262
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 263
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 264
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 265
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 266
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 267
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 268
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 269
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 270
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 271
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 272
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 273
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 274
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 275
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 276
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 277
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 278
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 279
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 280
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 281
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 282
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 283
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 284
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 285
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 286
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 287
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 288
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 289
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 290
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 291
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 292
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 293
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 294
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 295
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 296
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 297
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 298
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 299
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 300
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 301
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 302
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 303
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 304
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 305
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 306
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 307
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 308
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 309
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 310
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 311
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 312
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 313
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 314
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 315
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 316
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 317
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 318
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 319
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 320
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 321
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 322
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 323
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 324
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 325
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 326
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 327
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 328
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 329
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 330
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 331
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 332
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 333
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 334
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 335
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 336
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 337
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 338
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 339
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 340
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 341
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 342
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 343
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 344
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 345
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 346
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 347
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 348
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 349
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 350
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 351
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 352
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 353
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 354
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 355
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 356
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 357
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 358
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 359
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 360
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 361
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 362
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 363
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 364
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 365
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 366
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 367
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 368
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 369
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 370
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 371
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 372
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 373
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 374
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 375
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 376
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 377
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 378
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 379
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 380
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 381
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 382
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 383
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 384
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 385
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 386
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 387
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 388
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 389
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 390
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 391
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 392
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 393
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 394
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 395
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 396
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 397
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 398
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 399
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 400
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 401
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 402
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 403
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 404
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 405
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 406
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 407
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 408
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 409
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 410
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 411
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 412
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 413
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 414
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 415
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 416
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 417
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 418
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 419
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 420
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 421
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 422
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 423
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 424
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 425
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 426
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 427
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 428
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 429
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 430
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 431
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 432
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 433
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 434
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 435
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 436
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 437
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 438
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 439
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 440
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 441
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 442
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 443
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 444
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 445
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 446
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 447
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 448
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 449
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 450
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 451
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 452
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 453
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 454
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 455
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 456
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 457
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 458
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 459
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 460
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 461
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 462
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 463
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 464
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 465
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 466
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 467
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 468
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 469
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 470
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 471
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 472
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:23 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Мистер и Мисс Студенчество Тулыконкурсстуденты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ефремове одна женщина угнала у другой мотоцикл «Урал»
В Ефремове одна женщина угнала у другой мотоцикл «Урал»
Встреча с карьерным консультантом: тулячкам расскажут, куда выйти из декрета
Встреча с карьерным консультантом: тулячкам расскажут, куда выйти из декрета
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.