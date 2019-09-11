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Тульская область заняла 74 место в экологическом рейтинге регионов России

Тульская область заняла 74 место в экологическом рейтинге регионов России

Данные за третий квартал 2019 года опубликовали специалисты «Зелёного патруля».

Национальный экологический корпус «Зелёный патруль» обнародовал сведения об экологической обстановке в регионах России с июня по август текущего года.

В тройку самых «чистых» регионов вошли Тамбовская и Белгородская области, а также Алтайский край. Последние строчки рейтинга достались Челябинской, Иркутской и Свердловской областям.

Тульская область за три месяца поднялась в рейтинге на две позиции и заняла 74 место. По соседству расположились Севастополь и Бурятия.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:10 0
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