Тульская область заняла 74 место в экологическом рейтинге регионов России

Данные за третий квартал 2019 года опубликовали специалисты «Зелёного патруля».

Национальный экологический корпус «Зелёный патруль» обнародовал сведения об экологической обстановке в регионах России с июня по август текущего года.

В тройку самых «чистых» регионов вошли Тамбовская и Белгородская области, а также Алтайский край. Последние строчки рейтинга достались Челябинской, Иркутской и Свердловской областям.

Тульская область за три месяца поднялась в рейтинге на две позиции и заняла 74 место. По соседству расположились Севастополь и Бурятия.