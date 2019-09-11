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Под Тулой водитель Opel устроил ДТП с «перевертышем» и скрылся
Фото очевидца

Под Тулой водитель Opel устроил ДТП с «перевертышем» и скрылся

Автомобиль Nissan Almera перевернулся в кювет, пострадала женщина.

Как стало известно Myslo, вечером 11 сентября на автодороге «Тула – Дубна», рядом с селом Зайцево, водитель иномарки (предположительно, тёмно-синий Opel) спровоцировал ДТП, в результате которого Nissan Almera вылетел в кювет и перевернулся.

Второй участник аварии скрылся, ведётся розыск. Пострадала пассажирка «Ниссана» – она была госпитализирована в Ваныкинскую больницу с различными травмами. Водитель не пострадал. Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:35 +2
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Место
Туласело Зайцево

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