В Суворове с производителей контрафактной водки хотят взыскать почти 100 млн рублей

Суворовский районный суд 17 сентября рассмотрит гражданский иск правообладателей нескольких крупных торговых марок спиртного о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

Как уточняет пресс-служба регионального Управления Судебного департамента, девять местных жителей были осуждены за совершение ряда преступлений. Действуя в составе организованной преступной группы, они незаконно неоднократно использовали чужие товарные знаки. Их приговорили к различным срокам лишения свободы и крупным штрафам.

Теперь производители спиртных напитков просят суд обязать злоумышленников возместить причиненный ущерб. Несколько компаний оценили свои финансовые потери почти в сто миллионов рублей.

Четыре гражданских дела были объединены в одно – истцы заявляют схожие исковые требования к одним и тем же ответчикам, а предметом спора является возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.