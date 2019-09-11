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В Суворове с производителей контрафактной водки хотят взыскать почти 100 млн рублей

В Суворове с производителей контрафактной водки хотят взыскать почти 100 млн рублей

Соответствующее гражданское дело находится в производстве у судьи районного суда.

Суворовский районный суд 17 сентября рассмотрит гражданский иск правообладателей нескольких крупных торговых марок спиртного о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

Как уточняет пресс-служба регионального Управления Судебного департамента, девять местных жителей были осуждены за совершение ряда преступлений. Действуя в составе организованной преступной группы, они незаконно неоднократно использовали чужие товарные знаки. Их приговорили к различным срокам лишения свободы и крупным штрафам.

Теперь производители спиртных напитков просят суд обязать злоумышленников возместить причиненный ущерб. Несколько компаний оценили свои финансовые потери почти в сто миллионов рублей.

Четыре гражданских дела были объединены в одно – истцы заявляют схожие исковые требования к одним и тем же ответчикам, а предметом спора является возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:49 +3
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