В первую неделю осени клещи покусали 180 туляков

С жалобами на присасывание насекомых обратились более 50 детей.

Сотрудники тульского управления Роспотребнадзора продолжают отслеживать обращения населения, связанные с жалобами на укусы клещей. Со 2 по 8 сентября с такими жалобами в областные больницы и поликлиники обратились 180 человек, из них более 50 – дети.

Всего с начала сезона от клещей пострадали 4833 человека (из них детей – 1512). Специалисты отмечают, что этот показатель находится в пределах нормы. Чаще всего клещи присасываются на приусадебных участках, во дворах и лесополосах. Большинство укусов происходят во время отдыха на природе.

Исследовано 2458 проб клещей, снятых с людей, и 161 проба из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями – 14,6%, анаплазмой – 3,5%. Проведены акарицидные обработки 1316 га территории Тульской области. Ситуация находится на контроле областного Управления Роспотребнадзора.