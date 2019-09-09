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Тулячка накопила более 130 штрафов ГИБДД и чуть не осталась без машины

Тулячка накопила более 130 штрафов ГИБДД и чуть не осталась без машины

Судебные приставы пригрозили арестом иномарки. Только после этого женщина погасила все долги.

В Новомосковске на исполнении в местном отделе судебных приставов находилось сводное исполнительное производство о взыскании с жительницы райцентра задолженности по штрафам ГИБДД на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что на имя неплательщицы зарегистрирован автомобиль Infiniti G37. Судебный пристав-исполнитель направил женщине требование о предоставлении автомобиля для проведения ареста. После этого автовладелица оплатила все штрафы. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:17 +3
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