Тулячка накопила более 130 штрафов ГИБДД и чуть не осталась без машины

Судебные приставы пригрозили арестом иномарки. Только после этого женщина погасила все долги.

В Новомосковске на исполнении в местном отделе судебных приставов находилось сводное исполнительное производство о взыскании с жительницы райцентра задолженности по штрафам ГИБДД на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что на имя неплательщицы зарегистрирован автомобиль Infiniti G37. Судебный пристав-исполнитель направил женщине требование о предоставлении автомобиля для проведения ареста. После этого автовладелица оплатила все штрафы.