В Туле из окна девятиэтажки на улице Пузакова выпала женщина

Фото: соцсети

Как стало известно Myslo, вечером 9 сентября возле многоэтажки на улице Пузакова в Туле было найдено тело жительницы одной из квартир. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

По предварительным данным, женщина скончалась в результате падения из окна второго этажа. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Напомним, за последние сутки это уже второе подобное происшествие – утром на улице Тимирязева при аналогичных обстоятельствах был обнаружен труп мужчины.