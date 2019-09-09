новости
новости
Регистрация
В Туле из окна девятиэтажки на улице Пузакова выпала женщина
Фото: соцсети

В Туле из окна девятиэтажки на улице Пузакова выпала женщина

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Как стало известно Myslo, вечером 9 сентября возле многоэтажки на улице Пузакова в Туле было найдено тело жительницы одной из квартир. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

По предварительным данным, женщина скончалась в результате падения из окна второго этажа. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Напомним, за последние сутки это уже второе подобное происшествие – утром на улице Тимирязева при аналогичных обстоятельствах был обнаружен труп мужчины.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:15 +4
Другие статьи по темам
Событие
выпала из окнапроисшествиетрагедияженщина выпала из окнадоследственная проверка
Место
Тулаулица Пузакова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В первую неделю осени клещи покусали 180 туляков
В первую неделю осени клещи покусали 180 туляков
Международный фестиваль молодежных театров GingerFest: полная афиша
Международный фестиваль молодежных театров GingerFest: полная афиша
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.