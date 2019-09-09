Фото: соцсети
В Туле из окна девятиэтажки на улице Пузакова выпала женщина
Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
Как стало известно Myslo, вечером 9 сентября возле многоэтажки на улице Пузакова в Туле было найдено тело жительницы одной из квартир. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.
По предварительным данным, женщина скончалась в результате падения из окна второго этажа. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Напомним, за последние сутки это уже второе подобное происшествие – утром на улице Тимирязева при аналогичных обстоятельствах был обнаружен труп мужчины.
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