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В Федерации воздухоплавания опровергли падение воздушного шара в Туле
Фото Юлии Селезневой.

В Федерации воздухоплавания опровергли падение воздушного шара в Туле

Аэростат спокойно приземлился на землю.

Накануне вечером в соцсетях появилась информация, что на Косой Горе рухнул воздушный шар с людьми. Об этом написали и некоторые тульские СМИ.

Представитель Федерации воздухоплавания Тульской области Юлия Селезнева опровергла факт происшествия.

- Было спокойное, аккуратное и точное приземление на краю поселка перед лесом. Просто мало кто вблизи видел процесс приземления шара, поэтому время от времени в сети появляются кадры якобы падений, — говорит Юлия.
 
В Федерации отметили, что для жителей города сделают серию видеосюжетов о подъеме, приземлении и сборке оболочек, чтобы люди спокойно на это реагировали в дальнейшем.
 

Отметим, что три аэростата вчера, в День города, взлетели из Центрального парка.

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