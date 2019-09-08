В Федерации воздухоплавания опровергли падение воздушного шара в Туле

Фото Юлии Селезневой.

Накануне вечером в соцсетях появилась информация, что на Косой Горе рухнул воздушный шар с людьми. Об этом написали и некоторые тульские СМИ.

Представитель Федерации воздухоплавания Тульской области Юлия Селезнева опровергла факт происшествия.

- Было спокойное, аккуратное и точное приземление на краю поселка перед лесом. Просто мало кто вблизи видел процесс приземления шара, поэтому время от времени в сети появляются кадры якобы падений, — говорит Юлия.

В Федерации отметили, что для жителей города сделают серию видеосюжетов о подъеме, приземлении и сборке оболочек, чтобы люди спокойно на это реагировали в дальнейшем.