В Тульском кремле проходит праздничная сельскохозяйственная выставка-ярмарка

Для гостей праздника подготовлена концертная программа, а хедлайнерами станут группы «Casual» и «Пилот».

В День города Тулы и Тульской области с самого утра в Тульском кремле открылись ярмарочные ряды районных сельхозпроизводителей, концертные и интерактивные площадки.

Сегодня все желающие смогут своими руками выковать на память монеты «Тульское Торжище-2019», заняться рисованием и бисероплетением. Визитная карточка мероприятия — «Игры деревенщин», в которых с удовольствием принимают участие и дети, и взрослые.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, интерактивные площадки будут работать на территории Тульского кремля в течение всего дня. Гостей ждут необычная блинница, метание валенок, бои мешками на бревне, метание метлы, плетение кос и ладейный бой.

Для гостей праздника подготовлена концертная программа, а хедлайнерами станут группы «Casual» и «Пилот».

На выставка-ярмарке «Тульское торжище-2019» представлено 110 производителей и ремесленников области. Здесь можно попробовать и приобрести овощи, фрукты, молочную и рыбную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, напитки. Кроме того, на празднике состоялось посвящение в аграрии 500 учащихся Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И.С. Ефанова.

В этом году праздник отмечен премией выставки-ярмарки – «Знак качества – Тульское Торжище», которая станет ежегодной. Гости мероприятия могут выразить свои предпочтения тому или иному производителю, просто наклеив знак качества на баннер возле сцены. Лучших представителей своих направлений наградят памятными грамотами.

Конкурс «Знак качества – Тульское Торжище» будет продолжен в течение года. Победители будут отмечаться поквартально и получать знак отличия. А его итоги подведут на «Тульском Торжище-2020».

Площадку посетил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев. По его словам, этот праздник сельского хозяйства уже полюбился участникам и гостям.