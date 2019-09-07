Движение по ул. Советской в Туле открыто
На проспекте Ленина движение откроется в ближайшие минуты (по состоянию на 12:56).
В пресс-службе городской администрации Myslo сообщили, что для удобства жителей города был скорректирован временной промежуток по перекрытию движения транспорта на главных городских магистралях.
В настоящее время уже открыто движение по ул. Советской и завершаются работы по снятию ограничений и открытию движения на проспекте Ленина (по состоянию на 12:56).
Другие статьи по темам
Место