новости
новости
Регистрация
Художественные гимнастки закружили Тулу в «Осеннем вальсе»

Художественные гимнастки закружили Тулу в «Осеннем вальсе»

Большой спортивный праздник посетили более 300 спортсменок.

Традиционный турнир по художественной гимнастике «Осенний вальс» прошел в УСК «Новое поколение». На соревнования съехались около 350 спортсменок из Тульской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Рязани, Калуги, Обнинска. Девчонки в возрасте от 5 лет до 18 лет выступали в групповых и личных упражнениях.

Турнир входит в официальный календарный план комитета Тульской области по спорту, поэтому гимнастки здесь могут выполнять разряды — КМС и ниже.

Президент спортивного клуба «Алина», организатор и директор соревнований Алина Курбатова рассказала корреспонденту Myslo:

Алина Курбатова

- Это первые соревнования в новом учебном году и старт к предстоящим турнирам. Посмотрим, как спортсменки войдут в сезон. За лето была составлена новая программа, элементы… Эти соревнования — понимание для нас, тренеров, как гимнастки будут справляться, а также возможность исправить ошибки и выступать на более высоком уровне.

Какими качествами нужно обладать, чтобы стать сильной гимнасткой?

- Талант нужен, да. Но 90% успеха — это трудолюбие. Бывает, что девочка красивая, талантливая, с неимоверными физическими данными, но она очень ленивая. Тогда никакого результата не будет, — говорит Алина Курбатова.

Художественная гимнастика — один из самых красивых видов спорта. Он соткан из грации, эстетики, гибкости. Неотъемлемой частью выступления «художниц» являются яркие и сверкающие платья, а также лучезарные улыбки. Без этого никак! Строгие судьи оценивают не только технику, но и артистизм.

Гимнастки выступают с обручами, лентами, мячами, булавой или же вообще без предмета.

Московский тренер Ирина Игоревна Кожарина в очередной раз привезла в Тулу своих воспитанниц — девчонок разных возрастов.

Ирина Кожарина

- На «Осеннем вальсе» с каждым годом всё сильнее конкуренция, много сильных спортсменок и тренеров. Мы привезли в этот раз из Москвы почти 30 человек! Ожидали, конечно, что будут очень сложные соревнования, так они для нас и начались. Много было сбоев, потерь. Сами дети еще не готовы, ведь только закончился летний сезон, спортсменки немного расслаблены. Но они проверили себя, поплакали и поехали домой работать. Через 10 дней у нас очень ответственные соревнования — отбор на «Юных гимнасток России».

Кстати, делегация Тульской области на турнире — около 80 человек. Это «художницы» из Тулы, Щёкино, Новомосковска и Плавска. Областную столицу представляют две школы — ДЮСШ «Триумф» и спортивный клуб «Алина». Наши тульские девчонки ничем не уступают соперницам!

Конечно, спортсменки всегда волнуются перед выступлениями. Но чем больше пройдено соревнований, тем гимнастки сильнее могут совладать со своими нервами. Ведь и от этого в том числе зависит успешное исполнение программы.

Анастасия Власенко, Полина Матвеева и Елизавета Рылеева, гимнастки СК «Алина»:

- Главное, достойно выступить, показать, на что мы способны. Нам не важны места и медали. Это первые соревнования после лета, но мы не сидели без дела. Сами тренировались на отдыхе — такое задание тренера было. Сейчас будем заниматься по пять-шесть раз в неделю, — говорят спортсменки.

11-летнюю тулячку Викторию Кузнецову мы поймали сразу после выступления.

- Считаю, что выступила хорошо. Мне всегда говорят, что нужно подавать себя дорого, а потери и ошибки можно отработать. В новый сезон хорошо вхожу. Главное, на тренировках пахать и пахать, тогда у тебя всё получится. Я совсем не новичок в гимнастике, занимаюсь восемь лет. Мечтаю поехать на Олимпиаду, попасть в сборную России к Ирине Александровне Винер, тренироваться у нее. Для этого у меня есть все качества. Когда я только пришла в гимнастику, у меня не было никаких данных. Но потихоньку наработала всё. Нужно сумасшедшее трудолюбие и уверенность в себе.

Результаты соревнований смотрите позже на Myslo.

Галерея
"Осенний вальс"-2019, Фото: 1
"Осенний вальс"-2019, Фото: 2
"Осенний вальс"-2019, Фото: 3
"Осенний вальс"-2019, Фото: 4
"Осенний вальс"-2019, Фото: 5
"Осенний вальс"-2019, Фото: 6
"Осенний вальс"-2019, Фото: 7
"Осенний вальс"-2019, Фото: 8
"Осенний вальс"-2019, Фото: 9
"Осенний вальс"-2019, Фото: 10
"Осенний вальс"-2019, Фото: 11
"Осенний вальс"-2019, Фото: 12
"Осенний вальс"-2019, Фото: 13
"Осенний вальс"-2019, Фото: 14
"Осенний вальс"-2019, Фото: 15
"Осенний вальс"-2019, Фото: 16
"Осенний вальс"-2019, Фото: 17
"Осенний вальс"-2019, Фото: 18
"Осенний вальс"-2019, Фото: 19
"Осенний вальс"-2019, Фото: 20
"Осенний вальс"-2019, Фото: 21
"Осенний вальс"-2019, Фото: 22
"Осенний вальс"-2019, Фото: 23
"Осенний вальс"-2019, Фото: 24
"Осенний вальс"-2019, Фото: 25
"Осенний вальс"-2019, Фото: 26
"Осенний вальс"-2019, Фото: 27
"Осенний вальс"-2019, Фото: 28
"Осенний вальс"-2019, Фото: 29
"Осенний вальс"-2019, Фото: 30
"Осенний вальс"-2019, Фото: 31
"Осенний вальс"-2019, Фото: 32
"Осенний вальс"-2019, Фото: 33
"Осенний вальс"-2019, Фото: 34
"Осенний вальс"-2019, Фото: 35
"Осенний вальс"-2019, Фото: 36
"Осенний вальс"-2019, Фото: 37
"Осенний вальс"-2019, Фото: 38
"Осенний вальс"-2019, Фото: 39
"Осенний вальс"-2019, Фото: 40
"Осенний вальс"-2019, Фото: 41
"Осенний вальс"-2019, Фото: 42
"Осенний вальс"-2019, Фото: 43
"Осенний вальс"-2019, Фото: 44
"Осенний вальс"-2019, Фото: 45
"Осенний вальс"-2019, Фото: 46
"Осенний вальс"-2019, Фото: 47
"Осенний вальс"-2019, Фото: 48
"Осенний вальс"-2019, Фото: 49
"Осенний вальс"-2019, Фото: 50
"Осенний вальс"-2019, Фото: 51
"Осенний вальс"-2019, Фото: 52
"Осенний вальс"-2019, Фото: 53
"Осенний вальс"-2019, Фото: 54
"Осенний вальс"-2019, Фото: 55
"Осенний вальс"-2019, Фото: 56
"Осенний вальс"-2019, Фото: 57
"Осенний вальс"-2019, Фото: 58
"Осенний вальс"-2019, Фото: 59
"Осенний вальс"-2019, Фото: 60
"Осенний вальс"-2019, Фото: 61
"Осенний вальс"-2019, Фото: 62
"Осенний вальс"-2019, Фото: 63
"Осенний вальс"-2019, Фото: 64
"Осенний вальс"-2019, Фото: 65
"Осенний вальс"-2019, Фото: 66
"Осенний вальс"-2019, Фото: 67
"Осенний вальс"-2019, Фото: 68
"Осенний вальс"-2019, Фото: 69
"Осенний вальс"-2019, Фото: 70
"Осенний вальс"-2019, Фото: 71
"Осенний вальс"-2019, Фото: 72
"Осенний вальс"-2019, Фото: 73
"Осенний вальс"-2019, Фото: 74
"Осенний вальс"-2019, Фото: 75
"Осенний вальс"-2019, Фото: 76
"Осенний вальс"-2019, Фото: 77
"Осенний вальс"-2019, Фото: 78
"Осенний вальс"-2019, Фото: 79
"Осенний вальс"-2019, Фото: 80
"Осенний вальс"-2019, Фото: 81
"Осенний вальс"-2019, Фото: 82
"Осенний вальс"-2019, Фото: 83
"Осенний вальс"-2019, Фото: 84
"Осенний вальс"-2019, Фото: 85
"Осенний вальс"-2019, Фото: 86
"Осенний вальс"-2019, Фото: 87
"Осенний вальс"-2019, Фото: 88
"Осенний вальс"-2019, Фото: 89
"Осенний вальс"-2019, Фото: 90
"Осенний вальс"-2019, Фото: 91
"Осенний вальс"-2019, Фото: 92
"Осенний вальс"-2019, Фото: 93
"Осенний вальс"-2019, Фото: 94
"Осенний вальс"-2019, Фото: 95
"Осенний вальс"-2019, Фото: 96
"Осенний вальс"-2019, Фото: 97
"Осенний вальс"-2019, Фото: 98
"Осенний вальс"-2019, Фото: 99
"Осенний вальс"-2019, Фото: 100
"Осенний вальс"-2019, Фото: 101
"Осенний вальс"-2019, Фото: 102
"Осенний вальс"-2019, Фото: 103
"Осенний вальс"-2019, Фото: 104
"Осенний вальс"-2019, Фото: 105
"Осенний вальс"-2019, Фото: 106
"Осенний вальс"-2019, Фото: 107
"Осенний вальс"-2019, Фото: 108
"Осенний вальс"-2019, Фото: 109
"Осенний вальс"-2019, Фото: 110
"Осенний вальс"-2019, Фото: 111
"Осенний вальс"-2019, Фото: 112
"Осенний вальс"-2019, Фото: 113
"Осенний вальс"-2019, Фото: 114
"Осенний вальс"-2019, Фото: 115
"Осенний вальс"-2019, Фото: 116
"Осенний вальс"-2019, Фото: 117
"Осенний вальс"-2019, Фото: 118
"Осенний вальс"-2019, Фото: 119
"Осенний вальс"-2019, Фото: 120
"Осенний вальс"-2019, Фото: 121
"Осенний вальс"-2019, Фото: 122
"Осенний вальс"-2019, Фото: 123
"Осенний вальс"-2019, Фото: 124
"Осенний вальс"-2019, Фото: 125
"Осенний вальс"-2019, Фото: 126
"Осенний вальс"-2019, Фото: 127
"Осенний вальс"-2019, Фото: 128
"Осенний вальс"-2019, Фото: 129
"Осенний вальс"-2019, Фото: 130
"Осенний вальс"-2019, Фото: 131
"Осенний вальс"-2019, Фото: 132
"Осенний вальс"-2019, Фото: 133
"Осенний вальс"-2019, Фото: 134
"Осенний вальс"-2019, Фото: 135
"Осенний вальс"-2019, Фото: 136
"Осенний вальс"-2019, Фото: 137
"Осенний вальс"-2019, Фото: 138
"Осенний вальс"-2019, Фото: 139
"Осенний вальс"-2019, Фото: 140
"Осенний вальс"-2019, Фото: 141
"Осенний вальс"-2019, Фото: 142
"Осенний вальс"-2019, Фото: 143
"Осенний вальс"-2019, Фото: 144
"Осенний вальс"-2019, Фото: 145
"Осенний вальс"-2019, Фото: 146
"Осенний вальс"-2019, Фото: 147
"Осенний вальс"-2019, Фото: 148
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:06 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Осенний вальсхудожественная гимнастикасоревнованиягимнастки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском кремле проходит праздничная сельскохозяйственная выставка-ярмарка
В Тульском кремле проходит праздничная сельскохозяйственная выставка-ярмарка
Космический корабль с тульскими пряниками вернулся на Землю
Космический корабль с тульскими пряниками вернулся на Землю
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.