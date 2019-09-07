Художественные гимнастки закружили Тулу в «Осеннем вальсе»

Традиционный турнир по художественной гимнастике «Осенний вальс» прошел в УСК «Новое поколение». На соревнования съехались около 350 спортсменок из Тульской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Рязани, Калуги, Обнинска. Девчонки в возрасте от 5 лет до 18 лет выступали в групповых и личных упражнениях.

Турнир входит в официальный календарный план комитета Тульской области по спорту, поэтому гимнастки здесь могут выполнять разряды — КМС и ниже.

Президент спортивного клуба «Алина», организатор и директор соревнований Алина Курбатова рассказала корреспонденту Myslo:

Алина Курбатова - Это первые соревнования в новом учебном году и старт к предстоящим турнирам. Посмотрим, как спортсменки войдут в сезон. За лето была составлена новая программа, элементы… Эти соревнования — понимание для нас, тренеров, как гимнастки будут справляться, а также возможность исправить ошибки и выступать на более высоком уровне.

Какими качествами нужно обладать, чтобы стать сильной гимнасткой?

- Талант нужен, да. Но 90% успеха — это трудолюбие. Бывает, что девочка красивая, талантливая, с неимоверными физическими данными, но она очень ленивая. Тогда никакого результата не будет, — говорит Алина Курбатова.

Художественная гимнастика — один из самых красивых видов спорта. Он соткан из грации, эстетики, гибкости. Неотъемлемой частью выступления «художниц» являются яркие и сверкающие платья, а также лучезарные улыбки. Без этого никак! Строгие судьи оценивают не только технику, но и артистизм.

Гимнастки выступают с обручами, лентами, мячами, булавой или же вообще без предмета.

Московский тренер Ирина Игоревна Кожарина в очередной раз привезла в Тулу своих воспитанниц — девчонок разных возрастов.

Ирина Кожарина - На «Осеннем вальсе» с каждым годом всё сильнее конкуренция, много сильных спортсменок и тренеров. Мы привезли в этот раз из Москвы почти 30 человек! Ожидали, конечно, что будут очень сложные соревнования, так они для нас и начались. Много было сбоев, потерь. Сами дети еще не готовы, ведь только закончился летний сезон, спортсменки немного расслаблены. Но они проверили себя, поплакали и поехали домой работать. Через 10 дней у нас очень ответственные соревнования — отбор на «Юных гимнасток России».

Кстати, делегация Тульской области на турнире — около 80 человек. Это «художницы» из Тулы, Щёкино, Новомосковска и Плавска. Областную столицу представляют две школы — ДЮСШ «Триумф» и спортивный клуб «Алина». Наши тульские девчонки ничем не уступают соперницам!

Конечно, спортсменки всегда волнуются перед выступлениями. Но чем больше пройдено соревнований, тем гимнастки сильнее могут совладать со своими нервами. Ведь и от этого в том числе зависит успешное исполнение программы.

Анастасия Власенко, Полина Матвеева и Елизавета Рылеева, гимнастки СК «Алина»:

- Главное, достойно выступить, показать, на что мы способны. Нам не важны места и медали. Это первые соревнования после лета, но мы не сидели без дела. Сами тренировались на отдыхе — такое задание тренера было. Сейчас будем заниматься по пять-шесть раз в неделю, — говорят спортсменки.

11-летнюю тулячку Викторию Кузнецову мы поймали сразу после выступления.

- Считаю, что выступила хорошо. Мне всегда говорят, что нужно подавать себя дорого, а потери и ошибки можно отработать. В новый сезон хорошо вхожу. Главное, на тренировках пахать и пахать, тогда у тебя всё получится. Я совсем не новичок в гимнастике, занимаюсь восемь лет. Мечтаю поехать на Олимпиаду, попасть в сборную России к Ирине Александровне Винер, тренироваться у нее. Для этого у меня есть все качества. Когда я только пришла в гимнастику, у меня не было никаких данных. Но потихоньку наработала всё. Нужно сумасшедшее трудолюбие и уверенность в себе.

Результаты соревнований смотрите позже на Myslo.