В Туле открыта выдача номерков на полумарафон «Оружейная столица»

Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают с 16.00 до 20.00 часов в музейно-выставочный комплекс Тульского кремля.

Полумарафон «Оружейная столица» пройдет в рамках празднования Дня города Тулы и Дня Тульской области.

Забег состоится 7 сентября. Подробности.

Для получения стартового пакета нужно при себе иметь: паспорт, медицинскую справку и ее ксерокопию.

Чтобы получить номер за другого участника, необходимо предъявить: свой паспорт, ксерокопию паспорта участника, доверенность на ваше имя на получение номера (в свободной форме), оригинал и ксерокопию медицинской справки участника.