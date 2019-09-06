Фото из архива Myslo.
В Туле открыта выдача номерков на полумарафон «Оружейная столица»
Туляков приглашают с 16.00 до 20.00 часов в музейно-выставочный комплекс Тульского кремля.
Полумарафон «Оружейная столица» пройдет в рамках празднования Дня города Тулы и Дня Тульской области.
Забег состоится 7 сентября. Подробности.
Для получения стартового пакета нужно при себе иметь: паспорт, медицинскую справку и ее ксерокопию.
Чтобы получить номер за другого участника, необходимо предъявить: свой паспорт, ксерокопию паспорта участника, доверенность на ваше имя на получение номера (в свободной форме), оригинал и ксерокопию медицинской справки участника.
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