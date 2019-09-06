В центре Тулы ночью «десятка» протаранила летнюю веранду ресторана

В ночь на 6 сентября в Туле автомобиль ВАЗ-2110 врезался в летнюю веранду ресторана, расположенного на проспекте Ленина, 57. К счастью, в тот момент в заведении никого не было.

Как рассказали Myslo сотрудники ресторана, о происшествии они узнали утром, когда пришли на работу. Терраса оказалась в жутком состоянии — помимо деревянных и металлических конструкций пострадала и мебель заведения.

- Представляете, с какой скоростью несся автомобиль, если он перепрыгнул через бордюр, да еще и снес металлические конструкции? Мы просто в шоке, — говорят сотрудники ресторана.

В УГИБДД по Тульской области рассказали Myslo, что за рулем «десятки» находился 36-летний мужчина. Все обстоятельства ДТП выясняются.