Алексей Дюмин поздравил жителей с Днем города-героя Тулы и Тульской области

Алексей Дюмин:

- Уважаемые туляки и жители Тульской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем города-героя Тулы и Тульской области! Во все времена на тульской земле жили настоящие патриоты. Преданные своему делу мастера, защитники русского государства. Благодаря вашему трудолюбию, верности историческим традициям, любви к родной земле Тула остается не только оружейной столицей, но и крупным промышленным и культурным центром. Мы открываем новые предприятия, музеи, школы и детские сады, создаем современные, благоустроенные общественные пространства, строим жилые дома и дороги. Активное участие каждого из нас в судьбе Тульской области будет и дальше служить залогом ее развития. Здоровья вам, удачи, успехов, мира и добра! С праздником!

Полную программу празднования Дня города и области можно посмотреть здесь.