новости
новости
Регистрация
В тульской Ваныкинской больнице установят новый 128-срезовый томограф

В тульской Ваныкинской больнице установят новый 128-срезовый томограф

По словам главврача Ирины Рублевской, это значительно повысит эффективность диагностики и лечения инсультов.

Когда в 2011 году по всей стране открывали первичные сосудистые отделения, по рекомендации Минздрава РФ их оснащали 16-срезовыми компьютерными томографами.

Такой аппарат получило и неврологическое отделение тульской горбольницы №1 на ул. Мира, позже ставшее первичным городским сосудистым центром для лечения нарушений мозгового кровообращения.

– Новый 128-срезовый томограф General Electric более мощный, он дает более точную и подробную визуализацию пораженного органа, позволяет проводить исследования с перфузией. Это разновидность КТ-ангиографии, но в более точном, расширенном виде. Обследование дает картину движения крови на капиллярном уровне и позволяет точно определить время, когда случился инсульт. А это, в свою очередь, позволит увеличить количество пациентов, которым будут делать тромболизис, – говорит Ирина Рублевская, главврач больницы им. Ваныкина. – Например, проснулся человек утром, а у него онемела рука и нога. Случился инсульт, а когда именно – неясно. Для проведения тромболизиса важно, чтобы с момента мозговой катастрофы прошло не более 4,5 часов. Позже этого времени тромболизис не проводят.

Согласно исследованиям, инсульт случается чаще всего в фазе быстрого сна, то есть при пробуждении. Но фаза быстрого сна может наступить ночью. И если при этом произошел ишемический инсульт, который не сопровождается болью, пациент не сможет точно ответить, когда с ним произошло несчастье.

Зачастую такие пациенты утром в недоумении трут онемевшие руку и ногу, не подозревая, что это инсульт, а не «отлежал». И надо срочно вызывать скорую.

Ирина Рублевская привела очень показательный пример. В сосудистый центр поступил пациент с инсультом – полная парализация, отсутствие речи. Но так как его доставили в больницу в первые минуты после удара и врачи сразу сделали тромболизис, пациент через 2 месяца вышел на работу!

Напомним, что тромболизис – это введения лекарственных средств, разжижающих кровь и способных растворять тромбы, ставшие причиной закупорки сосудов головного мозга и вызвавших ишемический инсульт. Это жизненно важная процедура для пациента. И если ее провести в течение 4,5 часов после удара, это значительно улучшает прогнозы возвращения больного к привычной жизни, восстановление его трудоспособности.  

– Сейчас в центре около 5% всех поступивших с ишемическими инсультами пациентов получают тромболизис. Новый целевой показатель в лечении инсультов – 10%, но достичь его без исследования на томографе с перфузией и точного определения времени инсульта невозможно, – пояснила Ирина Рублевская.

Новый томограф поступит в Тульскую область в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 28 октября.

Сейчас идут подготовительные работы: 5 сентября начался демонтаж старого 16-срезового томографа в отделении неврологии.

Так как новый аппарат более тяжелый, после демонтажа старого томографа будут  укреплять бетонную подушку и плиту перекрытия в корпусе. Затем начнется монтаж нового оборудования, обучение персонала, проведение радиологического контроля. Ориентировочно в конце ноября врачи начнут работать на новом томографе.

Старый томограф передадут в одну из районных больниц Тульской области.

Пока идет демонтаж старого и монтаж нового томографа в отделении на ул. Мира, больные не останутся без обследований. В больнице им. Ваныкина на ул. Первомайской есть второй, 64-срезовый томограф. Скорая помощь будет сразу завозить пациентов с подозрением на инсульт в отделение на ул. Первомайской.

Компьютерная томография при инсульте позволяет, во-первых, определить геморрагический он или ишемический. В первом случае на основе КТ-снимков врачи принимают решение об операции (удалении гематомы), а во втором – о проведении тромболизиса. Во-вторых, на томографе выполняют исследования с контрастным веществом – для определения поражения сосудов и выявления аневризм. Причем на томографе можно исследовать любую часть тела и любой орган, не только головной мозг.  

Кстати, на вопрос – почему именно РКТ используют при инсультах, а не МРТ – Ирина Рублевская пояснила:

– При инсульте дорога каждая минута, в том числе и при проведении исследований и анализов. МРТ-исследование продолжается около 40 минут, показано для больных с хроническими патологиями и имеет ряд ограничений, например, его нельзя проводить пациентам с кардиостимуляторами и металлом в теле. РКТ-исследование продолжает не более 15 минут, более информативно и показано для экстренных случаев.

По словам Ирины Рублевской, к 2022 году первичный городской сосудистый центр Ваныкинской больницы в результате дооснащения перейдет в статус регионального. Центр получит помимо 128-срезового томографа еще ангиограф, в центре будут проводить коронарографию и стентирование.

Ирина Рублевская напомнила, когда надо срочно вызывать скорую и не ждать, что «само рассосется»:

– Нарушение речи, ослабла рука и нога с одной стороны, перекосило лицо – это признаки инсульта. В таких случаях надо срочно вызывать скорую, чтобы успеть доставить пациента в больницу в так называемое «терапевтическое окно» – первые 3-4 часа после инсульта), чтобы предупредить необратимые последствия гибели клеток мозга.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:06 +4
Другие статьи по темам
Событие
поставка томографанацпроект Здравоохранение
Люди
Ирина Рублевская
Место
Ваныкинская больница

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роскомнадзор: Tele2 достигла лучших результатов по скорости и качеству интернета в Туле
Роскомнадзор: Tele2 достигла лучших результатов по скорости и качеству интернета в Туле
В Ефремове после падения с первого этажа госпитализировали женщину
В Ефремове после падения с первого этажа госпитализировали женщину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.