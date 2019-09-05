В тульской Ваныкинской больнице установят новый 128-срезовый томограф

Когда в 2011 году по всей стране открывали первичные сосудистые отделения, по рекомендации Минздрава РФ их оснащали 16-срезовыми компьютерными томографами.

Такой аппарат получило и неврологическое отделение тульской горбольницы №1 на ул. Мира, позже ставшее первичным городским сосудистым центром для лечения нарушений мозгового кровообращения.

– Новый 128-срезовый томограф General Electric более мощный, он дает более точную и подробную визуализацию пораженного органа, позволяет проводить исследования с перфузией. Это разновидность КТ-ангиографии, но в более точном, расширенном виде. Обследование дает картину движения крови на капиллярном уровне и позволяет точно определить время, когда случился инсульт. А это, в свою очередь, позволит увеличить количество пациентов, которым будут делать тромболизис, – говорит Ирина Рублевская, главврач больницы им. Ваныкина. – Например, проснулся человек утром, а у него онемела рука и нога. Случился инсульт, а когда именно – неясно. Для проведения тромболизиса важно, чтобы с момента мозговой катастрофы прошло не более 4,5 часов. Позже этого времени тромболизис не проводят.

Согласно исследованиям, инсульт случается чаще всего в фазе быстрого сна, то есть при пробуждении. Но фаза быстрого сна может наступить ночью. И если при этом произошел ишемический инсульт, который не сопровождается болью, пациент не сможет точно ответить, когда с ним произошло несчастье.

Зачастую такие пациенты утром в недоумении трут онемевшие руку и ногу, не подозревая, что это инсульт, а не «отлежал». И надо срочно вызывать скорую.

Ирина Рублевская привела очень показательный пример. В сосудистый центр поступил пациент с инсультом – полная парализация, отсутствие речи. Но так как его доставили в больницу в первые минуты после удара и врачи сразу сделали тромболизис, пациент через 2 месяца вышел на работу!

Напомним, что тромболизис – это введения лекарственных средств, разжижающих кровь и способных растворять тромбы, ставшие причиной закупорки сосудов головного мозга и вызвавших ишемический инсульт. Это жизненно важная процедура для пациента. И если ее провести в течение 4,5 часов после удара, это значительно улучшает прогнозы возвращения больного к привычной жизни, восстановление его трудоспособности.

– Сейчас в центре около 5% всех поступивших с ишемическими инсультами пациентов получают тромболизис. Новый целевой показатель в лечении инсультов – 10%, но достичь его без исследования на томографе с перфузией и точного определения времени инсульта невозможно, – пояснила Ирина Рублевская.

Новый томограф поступит в Тульскую область в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 28 октября.

Сейчас идут подготовительные работы: 5 сентября начался демонтаж старого 16-срезового томографа в отделении неврологии.

Так как новый аппарат более тяжелый, после демонтажа старого томографа будут укреплять бетонную подушку и плиту перекрытия в корпусе. Затем начнется монтаж нового оборудования, обучение персонала, проведение радиологического контроля. Ориентировочно в конце ноября врачи начнут работать на новом томографе.

Старый томограф передадут в одну из районных больниц Тульской области.

Пока идет демонтаж старого и монтаж нового томографа в отделении на ул. Мира, больные не останутся без обследований. В больнице им. Ваныкина на ул. Первомайской есть второй, 64-срезовый томограф. Скорая помощь будет сразу завозить пациентов с подозрением на инсульт в отделение на ул. Первомайской.

Компьютерная томография при инсульте позволяет, во-первых, определить геморрагический он или ишемический. В первом случае на основе КТ-снимков врачи принимают решение об операции (удалении гематомы), а во втором – о проведении тромболизиса. Во-вторых, на томографе выполняют исследования с контрастным веществом – для определения поражения сосудов и выявления аневризм. Причем на томографе можно исследовать любую часть тела и любой орган, не только головной мозг.

Кстати, на вопрос – почему именно РКТ используют при инсультах, а не МРТ – Ирина Рублевская пояснила:

– При инсульте дорога каждая минута, в том числе и при проведении исследований и анализов. МРТ-исследование продолжается около 40 минут, показано для больных с хроническими патологиями и имеет ряд ограничений, например, его нельзя проводить пациентам с кардиостимуляторами и металлом в теле. РКТ-исследование продолжает не более 15 минут, более информативно и показано для экстренных случаев.

По словам Ирины Рублевской, к 2022 году первичный городской сосудистый центр Ваныкинской больницы в результате дооснащения перейдет в статус регионального. Центр получит помимо 128-срезового томографа еще ангиограф, в центре будут проводить коронарографию и стентирование.

Ирина Рублевская напомнила, когда надо срочно вызывать скорую и не ждать, что «само рассосется»:

– Нарушение речи, ослабла рука и нога с одной стороны, перекосило лицо – это признаки инсульта. В таких случаях надо срочно вызывать скорую, чтобы успеть доставить пациента в больницу в так называемое «терапевтическое окно» – первые 3-4 часа после инсульта), чтобы предупредить необратимые последствия гибели клеток мозга.