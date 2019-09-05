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В Ефремове после падения с первого этажа госпитализировали женщину
Фото: mtdata.ru

В Ефремове после падения с первого этажа госпитализировали женщину

У пострадавшей серьезные травмы головы.

Как стало известно Myslo, вечером 4 сентября в ефремовскую больницу госпитализировали местную 28-летнюю жительницу. У пострадавшей диагностировали серьезные повреждения головы, в том числе открытую черепно-мозговую травму, а также переломы пяточных костей.
 
По имеющейся на настоящий момент информации, женщина получила повреждения после падения из окна первого этажа. При этом в момент происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:42 +2
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Место
Ефремовский районТульская область

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