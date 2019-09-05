В Ефремове после падения с первого этажа госпитализировали женщину

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Как стало известно Myslo, вечером 4 сентября в ефремовскую больницу госпитализировали местную 28-летнюю жительницу. У пострадавшей диагностировали серьезные повреждения головы, в том числе открытую черепно-мозговую травму, а также переломы пяточных костей.

По имеющейся на настоящий момент информации, женщина получила повреждения после падения из окна первого этажа. При этом в момент происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения.