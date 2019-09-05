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Туляки посвятили песню и клип любимому городу: видео
Кадр из видео.

Туляки посвятили песню и клип любимому городу: видео

Композиция называется «Над Тулой».

Туляки посвятили песню и клип любимому городу. Видеоролик опубликовал певец Алексей Козлов, именно он и исполнил композицию.

Также в клипе снялись девчонки из школы танцев балета Remix.

- Песня о городе, о нас, туляках, о том, что Тула — тот еще орешек! — пишут авторы клипа.

Смотрим, слушаем и запоминаем слова:

Сюжет: День города-2019
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Автор: Кристина Вернигорина
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