Туляки посвятили песню и клип любимому городу: видео

Кадр из видео.

Туляки посвятили песню и клип любимому городу. Видеоролик опубликовал певец Алексей Козлов, именно он и исполнил композицию.

Также в клипе снялись девчонки из школы танцев балета Remix.

- Песня о городе, о нас, туляках, о том, что Тула — тот еще орешек! — пишут авторы клипа.

Смотрим, слушаем и запоминаем слова: