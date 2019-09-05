Кадр из видео.
Туляки посвятили песню и клип любимому городу: видео
Композиция называется «Над Тулой».
Туляки посвятили песню и клип любимому городу. Видеоролик опубликовал певец Алексей Козлов, именно он и исполнил композицию.
Также в клипе снялись девчонки из школы танцев балета Remix.
- Песня о городе, о нас, туляках, о том, что Тула — тот еще орешек! — пишут авторы клипа.
Смотрим, слушаем и запоминаем слова:
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