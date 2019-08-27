новости
новости
Регистрация
Туляки сняли клип ко Дню города
Кадр из видео.

Туляки сняли клип ко Дню города

Песня называется «Над Тулой».

Туляки Алексей Козлов и Дмитрий Чирков сняли клип, посвященный нашему городу. Песня, которую исполняет Алексей, называется «Над Тулой».

- Лучшие творческие силы работают над лучшей песней о городе! (Гимн Тулы — не в счет!) Песня о городе, о нас, туляках, о том, что Тула — тот еще орешек! Будет красиво по картинке и радостно по музыкальной части. Готовимся к Дню города! Режиссеры — А. и Е. Востриковы. Хореограф — Ольга Чекмазова. Поговаривают, припев этой песни напевает губернатор, когда у него хорошее настроение:) — написал на своей страничке ВКонтакте Дмитрий Чирков.

Судя по кадрам клип снимали в историческом центре города — на Казанской набережной и на ул. Металлистов. Вот тизер видеоролика:

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:43 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
клип о Тулеклип ко Дню города

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Военная драма, фантастика и любовь: что завоевало сердца туляков на фестивале кино
Военная драма, фантастика и любовь: что завоевало сердца туляков на фестивале кино
Очевидец заснял, как на Косой Горе в Туле горит дача
Очевидец заснял, как на Косой Горе в Туле горит дача
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.