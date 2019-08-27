Туляки сняли клип ко Дню города

Кадр из видео.

Туляки Алексей Козлов и Дмитрий Чирков сняли клип, посвященный нашему городу. Песня, которую исполняет Алексей, называется «Над Тулой».

- Лучшие творческие силы работают над лучшей песней о городе! (Гимн Тулы — не в счет!) Песня о городе, о нас, туляках, о том, что Тула — тот еще орешек! Будет красиво по картинке и радостно по музыкальной части. Готовимся к Дню города! Режиссеры — А. и Е. Востриковы. Хореограф — Ольга Чекмазова. Поговаривают, припев этой песни напевает губернатор, когда у него хорошее настроение:) — написал на своей страничке ВКонтакте Дмитрий Чирков.

Судя по кадрам клип снимали в историческом центре города — на Казанской набережной и на ул. Металлистов. Вот тизер видеоролика: