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Сбои в электроснабжении на тульских избирательных участках должны устраняться за час
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Сбои в электроснабжении на тульских избирательных участках должны устраняться за час

В региональном правительстве состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством министра ЖКХ Олега Дючкова.

В мероприятии приняли участие руководители энергетических предприятий Тульской области. На заседании были рассмотрены вопросы готовности электросетевых компаний к обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов, которые будут работать в день выборов 8 сентября. 

Олег Дючков подчеркнул, что руководством областного правительства поставлена задача в случае сбоев восстанавливать энергоснабжение избирательных участков в срок не более 1 часа.

Чтобы минимизировать возможные риски, на объектах электросетевого комплекса в период с 6 по 9 сентября введут режим «технологической тишины». Все плановые работы должны быть завершены или приостановлены.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 23:30 −5
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Люди
Олег Дючков
Место
Тульская область

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