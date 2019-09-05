Сбои в электроснабжении на тульских избирательных участках должны устраняться за час
В региональном правительстве состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством министра ЖКХ Олега Дючкова.
В мероприятии приняли участие руководители энергетических предприятий Тульской области. На заседании были рассмотрены вопросы готовности электросетевых компаний к обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов, которые будут работать в день выборов 8 сентября.
Олег Дючков подчеркнул, что руководством областного правительства поставлена задача в случае сбоев восстанавливать энергоснабжение избирательных участков в срок не более 1 часа.
Чтобы минимизировать возможные риски, на объектах электросетевого комплекса в период с 6 по 9 сентября введут режим «технологической тишины». Все плановые работы должны быть завершены или приостановлены.