Сбои в электроснабжении на тульских избирательных участках должны устраняться за час

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В региональном правительстве состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством министра ЖКХ Олега Дючкова.

В мероприятии приняли участие руководители энергетических предприятий Тульской области. На заседании были рассмотрены вопросы готовности электросетевых компаний к обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов, которые будут работать в день выборов 8 сентября.

Олег Дючков подчеркнул, что руководством областного правительства поставлена задача в случае сбоев восстанавливать энергоснабжение избирательных участков в срок не более 1 часа.

Чтобы минимизировать возможные риски, на объектах электросетевого комплекса в период с 6 по 9 сентября введут режим «технологической тишины». Все плановые работы должны быть завершены или приостановлены.