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На тульском «мосту глупости» установлены видеокамеры
Фото из архива MySlo

На тульском «мосту глупости» установлены видеокамеры

Они помогут снизить количество нарушений ПДД на этом участке.

Два комплекса автоматической фотовидеофиксации установлены по инициативе администрации  Тулы на Баташевском мосту. Это сделано для снижения нагрузки и предотвращения разрушения мостовых конструкций.

Камеры фиксируют нарушения требований дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено». О работе камер водителей информируют заранее – соответствующие указатели размещены на подъездах к мосту.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:46 +4
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