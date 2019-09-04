На тульском «мосту глупости» установлены видеокамеры

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Они помогут снизить количество нарушений ПДД на этом участке.

Два комплекса автоматической фотовидеофиксации установлены по инициативе администрации Тулы на Баташевском мосту. Это сделано для снижения нагрузки и предотвращения разрушения мостовых конструкций.

Камеры фиксируют нарушения требований дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено». О работе камер водителей информируют заранее – соответствующие указатели размещены на подъездах к мосту.