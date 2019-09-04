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В Тульской области ищут очевидцев ДТП с четырьмя погибшими
Фото из архива MySlo

В Тульской области ищут очевидцев ДТП с четырьмя погибшими

Страшная авария произошла 19 августа на трассе М-2 «Крым» в Щекинском районе.

На дороге столкнулись четыре машины – Lexus RX-350, Kia Rio, микроавтобус Volkswagen Crafter и отечественная «Лада». После столкновения автомобили загорелись По предварительным данным, Lexus столкнулся с попутной «Ладой», которая вылетела на встречную полосу, врезалась в Kia Rio и по касательной задела Volkswagen Crafter.

Погибли 27-летний водитель Kia Rio, 60-летний водитель «Лады» и его 60-летняя пассажирка, а также 84-летняя пассажирка Lexus. Женщина-водитель внедорожника была госпитализирована. По предварительным данным, у неё были проблемы с сердцем, которые могли спровоцировать аварию.

Вячеслав Матузевич потерял в этой аварии родителей. Он ищет очевидцев. Если вы располагаете какой-либо информацией – связаться с Вячеславом можно здесь.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:18 +1
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