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Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза

Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза

Синоптики прогнозируют, что непогода продлится до ночи.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением ночью 5 сентября на территории Тульской области ожидается гроза. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

  • Держитесь в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций.
  • Если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключите телевизор и другие электробытовые приборы.
  • Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону – даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить.
  • Если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей.
  • Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды, а также возле высоких деревьев.

Будьте осторожны и внимательны. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните в службу спасения по телефонам: 01, 112 и 101.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:10 +4
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