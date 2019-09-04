Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением ночью 5 сентября на территории Тульской области ожидается гроза. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

Держитесь в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

Если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключите телевизор и другие электробытовые приборы.

Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону – даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить.

Если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей.

Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды, а также возле высоких деревьев.