новости
новости
Регистрация
«Мобильным избирателем» воспользовались 3888 жителей Тульской области

«Мобильным избирателем» воспользовались 3888 жителей Тульской области

Приём заявлений от граждан продлится до 7 сентября и будет проходить в участковых избирательных комиссиях.

По данным на 3 сентября, механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались 3888 жителей Тульской области. Из них 1464 подали заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения через портал госуслуг. Такие цифры приводит региональный избирком.

Механизм «Мобильный избиратель» используется на региональных выборах в Тульской области впервые. Избиратели, находящиеся в день голосования не по месту регистрации, но в пределах региона, смогут принять участие в выборах депутатов Тульской областной Думы по месту нахождения. Для этого необходимо заранее подать соответствующее заявление.

Прием заявлений стартовал 24 июля, до 4 сентября его можно подать в любой территориальной избирательной комиссии, отделении МФЦ и через портал госуслуг. С 28 августа по 7 сентября заявления будут приниматься в участковых избирательных комиссиях.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:46 0
Другие статьи по темам
Событие
мобильный избирательвыборы 2019голосованиевыборы депутатов Тульской областной Думыизбирательная комиссия Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясной Поляне прошла акция «Воскресение души»
В Ясной Поляне прошла акция «Воскресение души»
На загрязнение ручья Рогожня туляки пожаловались губернатору
На загрязнение ручья Рогожня туляки пожаловались губернатору
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.