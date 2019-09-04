«Мобильным избирателем» воспользовались 3888 жителей Тульской области

Приём заявлений от граждан продлится до 7 сентября и будет проходить в участковых избирательных комиссиях.

По данным на 3 сентября, механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались 3888 жителей Тульской области. Из них 1464 подали заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения через портал госуслуг. Такие цифры приводит региональный избирком.

Механизм «Мобильный избиратель» используется на региональных выборах в Тульской области впервые. Избиратели, находящиеся в день голосования не по месту регистрации, но в пределах региона, смогут принять участие в выборах депутатов Тульской областной Думы по месту нахождения. Для этого необходимо заранее подать соответствующее заявление.

Прием заявлений стартовал 24 июля, до 4 сентября его можно подать в любой территориальной избирательной комиссии, отделении МФЦ и через портал госуслуг. С 28 августа по 7 сентября заявления будут приниматься в участковых избирательных комиссиях.