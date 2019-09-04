На загрязнение ручья Рогожня туляки пожаловались губернатору

Фото из архива Myslo.

Губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Одно из них касалось загрязнения Рогожинского ручья в Туле.

Об этом писал и Myslo в июне 2019 года, когда в редакцию пожаловалась тулячка. Корреспонденты выезжали на место и увидели, что Рогожинский ручей в районе ул. Рязанской выглядел жутковато — вода в нем была белесого мутного цвета.

По данному факту провело проверку региональное минприроды. Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил губернатору, что 18 июля в р. Рогожня были отобраны пробы в точке сброса сточных вод вблизи АО «Тульский молочный комбинат», а также выше и ниже по течению.

По его словам, на момент обследования вода в ручье имела специфический запах и серо-белый цвет. Специалисты выявили ухудшение качества природной воды после сброса стоков.

Министр отметил, что по результатам повторных обследований выявлено, что сброс ликвидирован. Вода в ручье прозрачная, а специфический запах отсутствует. Материалы контрольных мероприятий направлены в Управление Росприроднадзора по Тульской области для привлечения виновного лица к ответственности.

Отметим также, что в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» пруд на ручье Рогожня очищают.

Подрядная организация уже приступила к основным работам. С помощью специального оборудования дно чистят от крупного мусора, затонувших деревьев, корней и покрышек. Затем начнется откачка ила. Его соберут в геотубы и вывезут на полигон. Работы планируют завершить до конца года.