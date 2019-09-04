новости
новости
Регистрация
На загрязнение ручья Рогожня туляки пожаловались губернатору
Фото из архива Myslo.

На загрязнение ручья Рогожня туляки пожаловались губернатору

Минприроды выяснило, кто сбрасывает сточные воды в водоем.

Губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Одно из них касалось загрязнения Рогожинского ручья в Туле.

Об этом писал и Myslo в июне 2019 года, когда в редакцию пожаловалась тулячка. Корреспонденты выезжали на место и увидели, что Рогожинский ручей в районе ул. Рязанской выглядел жутковато — вода в нем была белесого мутного цвета.

По данному факту провело проверку региональное минприроды. Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил губернатору, что 18 июля в р. Рогожня были отобраны пробы в точке сброса сточных вод вблизи АО «Тульский молочный комбинат», а также выше и ниже по течению.

По его словам, на момент обследования вода в ручье имела специфический запах и серо-белый цвет. Специалисты выявили ухудшение качества природной воды после сброса стоков.

Министр отметил, что по результатам повторных обследований выявлено, что сброс ликвидирован. Вода в ручье прозрачная, а специфический запах отсутствует. Материалы контрольных мероприятий направлены в Управление Росприроднадзора по Тульской области для привлечения виновного лица к ответственности.

Отметим также, что в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» пруд на ручье Рогожня очищают.

Подрядная организация уже приступила к основным работам. С помощью специального оборудования дно чистят от крупного мусора, затонувших деревьев, корней и покрышек. Затем начнется откачка ила. Его соберут в геотубы и вывезут на полигон. Работы планируют завершить до конца года.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:37 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ручей Рогожнязагрязнение рекгубернатор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Мобильным избирателем» воспользовались 3888 жителей Тульской области
«Мобильным избирателем» воспользовались 3888 жителей Тульской области
Волейболистки «Тулицы» обыграли казанское «Динамо» со счётом 3:0
Волейболистки «Тулицы» обыграли казанское «Динамо» со счётом 3:0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.