В Ясной Поляне прошла акция «Воскресение души»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Проект «Воскресение души» стартовал 2 сентября в здании Центральной постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы России. В течение двух дней участники акции посещали места, связанные с творчеством Л. Н. Толстого на его родине. В первую очередь гости посетили Московский вокзал – именно здесь Л. Н. Толстой встречался и И. С. Тургеневым в 1879 году.

Затем агитбригада из ФСИН России посетила Тульский кремль и Казанскую набережную, побывала у Тульского областного суда, дома Н. В. Давыдова и Тульского дворянского собрания. Все эти места были тесно связанны с жизнью Л. Н. Толстого и сыграли большую роль во время работы над романом «Воскресение». Участники агитбригады собрали богатый материал для документального фильма и фотоальбома, которые будут созданы по итогам акции.

На второй день визиты гости посетили музей-усадьбу «Ясная Поляна», где была подготовлена тематическая экскурсия, посвященная созданию романа «Воскресение». Вторым пунктом программы стало посещение тульского следственного изолятора № 1. Это историческое здание писатель не раз посещал в годы работы над романом. Некоторые сцены романа содержат подробное описание этой тюрьмы.

Завершился второй день акции большим просветительским мероприятием с участием представителей общественности, сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы, кадетов подшефной школы и студентов тульских вузов.