На ремонт площади Победы в Туле потратят 25 млн рублей

В Туле с сентября начали ремонт площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Планируется заменить плиточное покрытие на территории более 2 тысяч квадратных метров, сделать новое бетонное основание, отремонтировать постаменты городов-героев.

Ремонт площади будет проводиться в два этапа. Первый завершится ко Дню обороны Тулы, второй начнется в апреле 2020 года.

Общая стоимость работ составит порядка 25 млн рублей.

Проект благоустройства площади Победы обсуждался совместно с ветеранами.

На время проведения ремонтных работ будет отключен вечный огонь, специалисты АО «Тулагоргогаз» проведут обследование газопровода, при необходимости проведут замену некоторых участков, затем в торжественной обстановке планируется вновь зажечь вечный огонь.