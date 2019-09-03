На ремонт площади Победы в Туле потратят 25 млн рублей
Проект благоустройства обсуждался совместно с ветеранами.
В Туле с сентября начали ремонт площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Планируется заменить плиточное покрытие на территории более 2 тысяч квадратных метров, сделать новое бетонное основание, отремонтировать постаменты городов-героев.
Ремонт площади будет проводиться в два этапа. Первый завершится ко Дню обороны Тулы, второй начнется в апреле 2020 года.
Общая стоимость работ составит порядка 25 млн рублей.
Проект благоустройства площади Победы обсуждался совместно с ветеранами.
На время проведения ремонтных работ будет отключен вечный огонь, специалисты АО «Тулагоргогаз» проведут обследование газопровода, при необходимости проведут замену некоторых участков, затем в торжественной обстановке планируется вновь зажечь вечный огонь.