новости
новости
Регистрация
На ремонт площади Победы в Туле потратят 25 млн рублей

На ремонт площади Победы в Туле потратят 25 млн рублей

Проект благоустройства обсуждался совместно с ветеранами.

В Туле с сентября начали ремонт площади Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Планируется заменить плиточное покрытие на территории более 2 тысяч квадратных метров, сделать новое бетонное основание, отремонтировать постаменты городов-героев.

Ремонт площади будет проводиться в два этапа. Первый завершится ко Дню обороны Тулы, второй начнется в апреле 2020 года.

Общая стоимость работ составит порядка 25 млн рублей.

Проект благоустройства площади Победы обсуждался совместно с ветеранами. 

На время проведения ремонтных работ будет отключен вечный огонь, специалисты АО «Тулагоргогаз» проведут обследование газопровода, при необходимости проведут замену некоторых участков, затем в торжественной обстановке планируется вновь зажечь  вечный огонь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:20 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
площадь Победыремонт площади

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки дышат пылью с асфальтового завода
Туляки дышат пылью с асфальтового завода
В поселке Заокский микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста
В поселке Заокский микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.