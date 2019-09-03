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В поселке Заокский микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста
Фото: vk.com/zaokskypr

В поселке Заокский микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Утром 3 сентября в Заокском погиб 26-летний мотоциклист. По предварительной информации, причиной трагедии стало то, что водитель микроавтобуса Ford Transit при повороте налево не пропустил двухколесное транспортное средство. Пострадавший скончался на месте происшествия.
 

«Информация о ДТП на пятом километре автодороги «Малахово-Заокский-Поленово» поступила в 11.40. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают все обстоятельства и детали случившегося», — сообщил корреспонденту Myslo заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:55 +2
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Место
Заокский районТульская область

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