В поселке Заокский микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста

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Утром 3 сентября в Заокском погиб 26-летний мотоциклист. По предварительной информации, причиной трагедии стало то, что водитель микроавтобуса Ford Transit при повороте налево не пропустил двухколесное транспортное средство. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«Информация о ДТП на пятом километре автодороги «Малахово-Заокский-Поленово» поступила в 11.40. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают все обстоятельства и детали случившегося», — сообщил корреспонденту Myslo заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.