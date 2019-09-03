новости
новости
Регистрация
Туляки дышат пылью с асфальтового завода
Фото ОНФ России в Тульской области.

Туляки дышат пылью с асфальтового завода

Тулячка Елена Баталина обратилась в редакцию Myslo с жалобой на асфальтобетонный завод ООО «Звезда АБЗ».

Женщина засняла на камеру мобильного телефона, как с предприятия летит белая пыль.

– Вот в таких условиях мы живем! Никакие деревья не спасают. Пыль уже как туман стоит, — говорит Елена.

Отметим, что в прошлом году завод, расположенный в Ханинском проезде, за подобную историю получил представление от природоохранной прокуратуры. Было установлено, что 25 сентября 2018 года с установки в атмосферу произошел выброс диоксида серы с превышением установленного норматива.

Кроме этого в воздух попали керосин, формальдегид, сероводород (дигидросульфид), которые отсутствуют в нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
 
Кстати, ООО «Звезда АБЗ» руководит Альберт Уколов — бывший глава администрации Тулы. Его сын является соучредителем предприятия (владеет 30% доли).
 

В Щекинском районе гендиректор завода оштрафован

А тем временем после вмешательства тульских активистов ОНФ оштрафован гендиректор асфальтового завода, на который жаловались жители деревни Большие Озерки Щекинского района.

По инициативе активистов ОНФ работу предприятия проверила межведомственная комиссия, в состав которой вошли эксперты Роспотребнадзора по Тульской области, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, а также руководитель регионального общественного объединения «Экологическая защита»,

В результате было выявлено два нарушения. Во-первых, не соблюдены границы санитарно-защитной зоны завода. Во-вторых, есть недоработки при складировании отходов производства. Отработанная резина была разбросана при въезде на предприятие, что считается недопустимым. Гендиректору Управление Роспотребнадзора выписало административный штраф — 30 000 рублей. Также за несоблюдение санитарно-защитной зоны предприятие должно выплатить — 10 000 рублей.

Впервые в Большие Озерки общественники выезжали год назад после жалобы жителей деревни.

– Предприятие начинает работать рано утром, в том числе по выходным, а заканчивает поздно вечером, при этом в деревне стоит непрерывный шум. В сторону домов летит пепел, который оседает бело-серым налетом на кустарниках, деревьях и цветах, высаженных на огородах. Урожай мы употребляем в пищу на свой страх и риск, — рассказала тогда активистам ОНФ жительница деревни Татьяна Ахметова.

В прошлом году в ОНФ добился того, что работа асфальтового завода была приостановлена на 60 суток, основанием стало решение суда.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:40 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
асфальтобетонный заводжалоба на заводбелая пыль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Новомосковском шоссе в Туле строят комплекс по утилизации отходов
На Новомосковском шоссе в Туле строят комплекс по утилизации отходов
На ремонт площади Победы в Туле потратят 25 млн рублей
На ремонт площади Победы в Туле потратят 25 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.