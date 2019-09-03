Туляки дышат пылью с асфальтового завода

Фото ОНФ России в Тульской области.

Тулячка Елена Баталина обратилась в редакцию Myslo с жалобой на асфальтобетонный завод ООО «Звезда АБЗ».

Женщина засняла на камеру мобильного телефона, как с предприятия летит белая пыль.

– Вот в таких условиях мы живем! Никакие деревья не спасают. Пыль уже как туман стоит, — говорит Елена.

Отметим, что в прошлом году завод, расположенный в Ханинском проезде, за подобную историю получил представление от природоохранной прокуратуры. Было установлено, что 25 сентября 2018 года с установки в атмосферу произошел выброс диоксида серы с превышением установленного норматива.

Кроме этого в воздух попали керосин, формальдегид, сероводород (дигидросульфид), которые отсутствуют в нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Кстати, ООО «Звезда АБЗ» руководит Альберт Уколов — бывший глава администрации Тулы. Е го сын является соучредителем предприятия (владеет 30% доли).

В Щекинском районе гендиректор завода оштрафован А тем временем после вмешательства тульских активистов ОНФ оштрафован гендиректор асфальтового завода, на который жаловались жители деревни Большие Озерки Щекинского района. По инициативе активистов ОНФ работу предприятия проверила межведомственная комиссия, в состав которой вошли эксперты Роспотребнадзора по Тульской области, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, а также руководитель регионального общественного объединения «Экологическая защита», В результате было выявлено два нарушения. Во-первых, не соблюдены границы санитарно-защитной зоны завода. Во-вторых, есть недоработки при складировании отходов производства. Отработанная резина была разбросана при въезде на предприятие, что считается недопустимым. Гендиректору Управление Роспотребнадзора выписало административный штраф — 30 000 рублей. Также за несоблюдение санитарно-защитной зоны предприятие должно выплатить — 10 000 рублей.

Впервые в Большие Озерки общественники выезжали год назад после жалобы жителей деревни.

– Предприятие начинает работать рано утром, в том числе по выходным, а заканчивает поздно вечером, при этом в деревне стоит непрерывный шум. В сторону домов летит пепел, который оседает бело-серым налетом на кустарниках, деревьях и цветах, высаженных на огородах. Урожай мы употребляем в пищу на свой страх и риск, — рассказала тогда активистам ОНФ жительница деревни Татьяна Ахметова.

В прошлом году в ОНФ добился того, что работа асфальтового завода была приостановлена на 60 суток, основанием стало решение суда.