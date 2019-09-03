На местных выборах в Тульской области досрочно проголосовали более 700 человек

По данным ГАС «Выборы», в муниципальных образованиях Тульской области, где 8 сентября состоятся местные выборы, досрочно проголосовали 706 человек – 0,21% избирателей. На выборах депутатов Тульской городской Думы досрочно проголосовали 419 человек – 0,1% избирателей.

Напомним, досрочное голосование на муниципальных выборах стартовало 28 августа. С 4 сентября избиратели смогут досрочно проголосовать в помещениях участковых избирательных комиссий. Это смогут сделать те, кто не будет находиться 8 сентября по месту регистрации.

Досрочное голосование проходит только на муниципальных выборах. На выборах депутатов Тульской областной Думы досрочное голосование не предусмотрено.

Если избиратель 8 сентября будет находиться не по месту регистрации, но в пределах Тульской области, то на выборах депутатов облдумы он может воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» на портале госуслуг и проголосовать по месту пребывания.