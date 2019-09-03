В сентябре туляки смогут обратиться к областным чиновникам
В приёмной правительства Тульской области пройдут консультации для населения.
В сентябре в сотрудники правительства Тульской области рассмотрят обращения жителей региона и проконсультируют их по различным вопросам. Myslo публикует график консультаций.
|
Дата
приёма
|
Часы
приема
|
Наименование органа исполнительной власти Тульской области
|
4 сентября
|
15.00 - 18.00
|
Министерство культуры Тульской области
|
6 сентября
|
10.00 – 13.00
|
Министерство здравоохранения Тульской области
|
9 сентября
|
10.00 – 13.00
|
Комитет Тульской области по спорту
|
11 сентября
|
15.00 – 18.00
|
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области
|
13 сентября
|
10.00 – 13.00
|
Государственная жилищная инспекция
Тульской области
|
16 сентября
|
10.00 – 13.00
|
Министерство труда и социальной защиты Тульской области
|
18 сентября
|
15.00 – 18.00
|
Министерство молодежной политики Тульской области
|
20 сентября
|
10.00 – 13.00
|
Государственная жилищная инспекция
Тульской области
|
23 сентября
|
10.00 – 13.00
|
Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области
|
25 сентября
|
15.00 – 18.00
|
Министерство промышленности и науки Тульской области
|
27 сентября
|
10.00 – 13.00
|
Министерство труда и социальной защиты Тульской области
|
30 сентября
|
10.00 – 13.00
|
Государственная жилищная инспекция
Тульской области
Записаться на приём можно при личном обращении в приёмную или по телефону: 30-62-75.