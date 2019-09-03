В сентябре туляки смогут обратиться к областным чиновникам

В приёмной правительства Тульской области пройдут консультации для населения.

В сентябре в сотрудники правительства Тульской области рассмотрят обращения жителей региона и проконсультируют их по различным вопросам. Myslo публикует график консультаций.

Дата приёма Часы приема Наименование органа исполнительной власти Тульской области 4 сентября 15.00 - 18.00 Министерство культуры Тульской области 6 сентября 10.00 – 13.00 Министерство здравоохранения Тульской области 9 сентября 10.00 – 13.00 Комитет Тульской области по спорту 11 сентября 15.00 – 18.00 Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области 13 сентября 10.00 – 13.00 Государственная жилищная инспекция Тульской области 16 сентября 10.00 – 13.00 Министерство труда и социальной защиты Тульской области 18 сентября 15.00 – 18.00 Министерство молодежной политики Тульской области 20 сентября 10.00 – 13.00 Государственная жилищная инспекция Тульской области 23 сентября 10.00 – 13.00 Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области 25 сентября 15.00 – 18.00 Министерство промышленности и науки Тульской области 27 сентября 10.00 – 13.00 Министерство труда и социальной защиты Тульской области 30 сентября 10.00 – 13.00 Государственная жилищная инспекция Тульской области