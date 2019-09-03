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В сентябре туляки смогут обратиться к областным чиновникам

В сентябре туляки смогут обратиться к областным чиновникам

В приёмной правительства Тульской области пройдут консультации для населения.

В сентябре в сотрудники правительства Тульской области рассмотрят обращения жителей региона и проконсультируют их по различным вопросам. Myslo публикует график консультаций.

Дата

приёма

Часы

приема

Наименование органа исполнительной власти Тульской области

 

4 сентября

15.00 - 18.00

Министерство культуры Тульской области

 

6 сентября

10.00 – 13.00

Министерство здравоохранения Тульской области

 

9 сентября

10.00 – 13.00

Комитет Тульской области по спорту

 

11 сентября

15.00 – 18.00

 

Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области

13 сентября

 

10.00 – 13.00

Государственная жилищная инспекция

Тульской области

16 сентября

 

10.00 – 13.00

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

18 сентября

 

15.00 – 18.00

 

Министерство молодежной политики Тульской области

 

20 сентября

10.00 – 13.00

Государственная жилищная инспекция

Тульской области

23 сентября

10.00 – 13.00

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области

25 сентября

15.00 – 18.00

 

Министерство промышленности и науки Тульской области

27 сентября

 

10.00 – 13.00

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

30 сентября

10.00 – 13.00

Государственная жилищная инспекция

Тульской области

Записаться на приём можно при личном обращении в приёмную или по телефону: 30-62-75.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +1
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