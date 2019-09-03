Где в Туле получить бесплатную консультацию юристов
Публикуем график на сентябрь 2019 года.
Услуги предоставляет Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России». Консультации проводятся в приемной правительства Тульской области.
Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75.
|
Дата
|
Кто консультирует
|Время
|
3 сентября
|
Тульская областная адвокатская палата
|
15.00 – 18.00
|
5 сентября
|
Институт права и управления ТулГУ
|
15.00 – 18.00
|
10 сентября
|
Тульская областная адвокатская палата
|
15.00 – 18.00
|
12 сентября
|
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
|
15.00 – 18.00
|
17 сентября
|
Тульская областная адвокатская палата
|
15.00 – 18.00
|
19 сентября
|
Тульский филиал Международного юридического института
|
15.00 – 18.00
|
24 сентября
|
Тульская областная адвокатская палата
|
15.00 – 18.00
|
26 сентября
|
Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации
|
15.00 – 18.00