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Где в Туле получить бесплатную консультацию юристов

Где в Туле получить бесплатную консультацию юристов

Публикуем график на сентябрь 2019 года.

Услуги предоставляет Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России». Консультации проводятся в приемной правительства Тульской области.

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75.

Дата

Кто консультирует

 Время

3 сентября

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

5 сентября

Институт права и управления ТулГУ

15.00 – 18.00

10 сентября

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

12 сентября

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

15.00 – 18.00

17 сентября

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

19 сентября

Тульский филиал Международного юридического института

15.00 – 18.00

24 сентября

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

26 сентября

Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации

15.00 – 18.00

 

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