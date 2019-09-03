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За ходом выборов в Тульской области можно будет наблюдать на специальном портале
Фото избиркома Тульской области.

За ходом выборов в Тульской области можно будет наблюдать на специальном портале

Система видеонаблюдения впервые используется на региональных выборах в Тульской области.

За ходом выборов на территории Тульской области в единый день голосования 8 сентября можно будет следить на специальном портале nashvybor2019.ru/.

Система видеонаблюдения впервые используется на региональных выборах в Тульской области. Видеокамеры установлены в помещениях всех 29 территориальных избирательных комиссий и в 145 УИКах (с численностью избирателей от 2000 человек). На таких участках будут голосовать 27% (более ¼) избирателей всей области. Наибольшее количество участков оснащено камерами в Туле — 61. Организовано видеонаблюдение и в таких небольших районах как Дубенский, Куркинский, Арсеньевский.

Видеокамеры установлены так, чтобы не нарушать тайну голосования: в обзор попадают непосредственно урны для голосования и места работы со списками избирателей и выдачи бюллетеней, где также будет проводиться итоговый подсчет голосов.

Пользователи сети интернет смогут наблюдать за ходом выборов на портале nashvybor2019.ru/ на любом избирательном участке региона, оснащенном средствами видеонаблюдения. Трансляция видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков, с 7:00 8 сентября.

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